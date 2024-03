Śmiertelne zatrucie galaretą. Co to jest azotyn sodu? Ekspert odpowiada

To była najgorsza porodówka w Rzeszowie. Po remoncie jest nie do poznania

Przypomnijmy, w sobotę 17 lutego 2024 galaretę ze stoiska Wiesława i Reginy S. w Nowej Dęnbie zakupił m.in. 54-letni Iurii N. Niedługo później trzy osoby trafiły do szpitala z objawami silnego zatrucia. Niestety, 54-latka nie udało się uratować.

Kiedy cała Polska czekała na wyniki sekcji zwłok, okazało się, że nie dała ona odpowiedzi na pytanie o przyczynę śmierci mężczyzny. Teraz Radio Lublin podało oficjalne wyniki badań toksykologicznych, które zostały przeprowadzone przez Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach, z których wynika, że do zatrucia miał doprowadzić azotyn sodu.

Azotyn sodu. Czym jest?

Czym jest azotyn sodu? Na to pytanie odpowiada w rozmowie z "Super Expressem" jeden z lokalnych wędliniarzy.

- Azotyn sodu to mieszanka peklująca. To bardzo trująca substancja jeśli się ją wypije, rozpuści, tzw. nitryt. To substancja trująca, ale w niewielkich ilościach i pod nadzorem weterynarii jest dodawana do soli i używana do peklowania mięsa - mówi. Jak się okazuje azotyn sodu (E250) jest powszechnie wykorzystywany wyrobie wędlin. Dlaczego więc okazał się zabójczy?

– W badaniach próbek galarety znaleziono bardzo wysoką zawartość tej substancji – przekazał radiu dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, prof. Stanisław Winiarczyk. – Stężenie azotynu sodu wahało się od 16 do 19 tysięcy miligramów na kilogram produktu. Z kolei badanie nieznanej substancji dostarczonej przez prokuraturę w postaci białego proszku wykazało, że jest to czysty chemicznie azotyn, który prawdopodobnie mógł być dodany omyłkowo do galarety - dodał oraz zaznaczył, że azotyn sodu jest używany do peklowania mięsa, ale na pewno nie w takim stężeniu.