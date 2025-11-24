Jak przekazują strażacy z Podkarpacia, tylko podczas minionego weekendu odnotowano blisko 3000 wyjazdów do usuwania skutków intensywnych opadów śniegu. Najwięcej interwencji miało miejsce w powiatach jasielskim, dębickim i krośnieńskim. W działaniach dominowało usuwanie połamanych drzew i konarów, które spadały na drogi, chodniki, posesje oraz linie energetyczne. Strażacy informują również o 17 przypadkach zabezpieczania uszkodzonych dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Konstrukcje zostały naruszone albo pod ciężarem mokrego śniegu, albo w wyniku uderzenia spadających drzew.

W siedmiu sytuacjach ratownicy przekazywali agregaty prądotwórcze mieszkańcom pozbawionym energii elektrycznej — szczególnie tam, gdzie zasilanie było niezbędne do pracy urządzeń medycznych wykorzystywanych przez osoby chore. Służby podkreślają, że mimo ogromu zdarzeń nikt nie został ranny.

Strażacy kierują również apel do właścicieli i administratorów budynków wielkopowierzchniowych. Zwracają uwagę, że mokry śnieg jest wyjątkowo ciężki, a jego zaleganie może doprowadzić do przeciążenia konstrukcji i poważnych uszkodzeń.

Fanpage Pigułka Świata udostępnił nagranie pokazujące gwałtowną śnieżną zamieć, która pojawiła się na południu powiatu jasielskiego — w rejonie gmin Osiek Jasielski oraz Nowy Żmigród.

Ostrzeżenia IMGW dla południa Podkarpacia

IMGW utrzymuje ostrzeżenia drugiego stopnia przed roztopami oraz zawiejami i zamieciami. Alert dotyczy południowej części regionu, w tym powiatu jasielskiego.

Według prognoz możliwe są zawieje i zamiecie śnieżne, które spowodują opady śniegu oraz silny wiatr osiągający średnio do 40 km/h, w porywach nawet do 80 km/h, wiejący z południa i południowego zachodu. Ostrzeżenie obowiązuje w poniedziałek do godziny 22.

