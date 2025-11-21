Za chwilę święta, a tu taka informacja. Ferie zimowe przesunięte! Jest komunikat MEN

Jacek Chlewicki
2025-11-21 10:14

Ferie zimowe 2026 przyniosą rewolucję! Ministerstwo Edukacji Narodowej właśnie ogłosiło znaczące zmiany w kalendarzu roku szkolnego 2025/2026, które mogą wpłynąć na plany Twojej rodziny. Zamiast czterech tur wypoczynku, wprowadzono zaledwie trzy, co budzi wiele pytań. Dlaczego MEN zdecydowało się na taką korektę i jak to wpłynie na organizację ferii? Sprawdź szczegóły!

Ferie zimowe przesunięte. Komunikat MEN

Ferie zimowe 2026 przesunięte. Komunikat MEN

Ferie zimowe przesunięte – co to oznacza dla ciebie i twojej rodziny? Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kalendarz roku szkolnego 2025/2026 i potwierdziło znaczącą zmianę w organizacji zimowego wypoczynku. Zamiast czterech tur wprowadzono zaledwie trzy, co stanowi największą korektę systemu od wielu lat. Ta decyzja już wywołuje burzliwe dyskusje wśród rodziców, uczniów i przedstawicieli branży turystycznej. Ale dlaczego właściwie zdecydowano się na taką rewolucję?

Czytaj też: Dodatkowy dzień wolny jeszcze w tym roku w całej Polsce. Decyzja już zapadła

Koniec z chaosem? MEN zmienia zasady ferii zimowych

Nowe rozwiązanie to odpowiedź na zgłaszane od dawna postulaty. Wskazywano, że poprzedni podział na cztery grupy utrudniał planowanie zimowych wyjazdów rodzinom mieszkającym w blisko położonych województwach. Często zdarzało się, że sąsiednie regiony miały ferie w zupełnie innych terminach, co komplikowało wspólne plany i obciążało infrastrukturę turystyczną.

Dlatego MEN nie tylko zmniejsza liczbę terminów, ale również zmienia skład poszczególnych grup. W efekcie część regionów, które do tej pory wypoczywały w różnych okresach, będzie mieć teraz ferie jednocześnie. To ma ułatwić organizację wypoczynku i równomierniej rozłożyć ruch turystyczny. Szczegóły oraz dokładny terminarz ferii zimowych 2026 znajdziecie w dalszej części artykułu.

Terminy ferii zimowych - rok szkolny 2025/2026

Nowy rok szkolny przyniesie trzy tury zimowego wypoczynku. Szczegółowy harmonogram znajdziecie w galerii poniżej. Ferie zimowe to doskonały czas, by oderwać się od szkolnych obowiązków i naładować baterie. Wiele osób wybiera aktywności na świeżym powietrzu, takie jak jazda na nartach, łyżwach czy spacery po zaśnieżonych szlakach. To także dobra okazja, by spędzić więcej czasu z rodziną, nadrabiając filmy, gry planszowe czy wspólne wyjazdy. Pamiętaj, aby rezerwować noclegi z wyprzedzeniem, szczególnie w popularnych górskich kurortach, gdyż mniejsza liczba tur może zwiększyć obłożenie.

Harmonogram ferii 2026 poniżej:

Kiedy ferie? Daty przesuwają się w wielu regionach

W porównaniu z kalendarzem ferii zimowych z 2024/2025, daty dla wielu województw przesuwają się o kilka dni. Na przykład, w zeszłym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z woj. podlaskiego rozpoczęły się 27 stycznia, teraz zaczną się 20 stycznia. Z kolei uczniowie szkół w woj. małopolskim w poprzednim roku rozpoczęli zimową przerwę 20 stycznia, w tym roku dopiero 17 lutego.

Czytaj też: Imię, które będzie rządzić w 2026 roku. Kojarzy się z uśmiechem i radością

Zmiany dotyczą zarówno początku, jak i końca zimowej przerwy w poszczególnych regionach. W praktyce oznacza to, że część uczniów rozpocznie ferie nieco wcześniej niż rok wcześniej, inni natomiast - później. Warto dokładnie sprawdzić harmonogram, aby uniknąć niespodzianek.

Ważne daty w roku szkolnym 2025/2026, o których musisz pamiętać

Oprócz ferii zimowych, Ministerstwo Edukacji Narodowej podało również inne kluczowe daty, które warto zapisać w kalendarzu:

  • Zimowa przerwa świąteczna: 22–31 grudnia 2025
  • Wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc): 2–7 kwietnia 2026
  • Zakończenie roku dla maturzystów: 24 kwietnia 2026
  • Wakacje letnie: 27 czerwca – 31 sierpnia 2026
