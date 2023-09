Stracił panowanie nad motocyklem. Zmarł na miejscu. Tragiczny wypadek

To już 23. ofiara

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę (10 września 2023) tuż przed godziną 11.00 w Dydni. Motocyklista stracił panowanie nad pojazdem.

- Przybyły na miejsce patrol ustalił, że kierujący motocyklem kawasaki, 43-letni mieszkaniec powiatu brzozowskiego, na łuku drogi najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem w wyniku czego zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie jednej z posesji w miejscowości Dydnia - przekazuje podkarpacka policja.

Niestety, mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.

- Aura sprzyja podróżowaniu jednośladami, jednakże w dużej mierze to od nas zależy czy do domu wrócimy bezpiecznie. Odpowiedni ubiór, stan techniczny jednośladów jak i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, to gwarancja bezpiecznej jazdy - apelują mundurowi.

