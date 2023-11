Świąteczne cmentarze w ciemności [WIDEO, GALERIA]

Pobili się podczas libacji, Piotr nie żyje. Tragedia we Wszystkich Świętych

1 listopada to wyjątkowy dzień w którym czcimy zmarłych. Warto wesprzeć kwesty na cmentarzach

Co tam się wydarzyło?

W dniu Uroczystości Wszystkich Świętych, a także następnego dnia (Dzień Zaduszny, 2 listopada) Polacy odwiedzają cmentarze, aby ozdobić groby swoich bliskich kwiatami i zapalić znicze (dzień Zaduszny, zwany też Zaduszkami, dla katolików łacińskich i wielu innych chrześcijan, to dzień modlitw za wszystkich wiernych zmarłych). Cmentarze tego dnia są najpiękniejsze w roku. Najbardziej kolorowe i ukwiecone. To też czas, kiedy groby odwiedza się masowo, by uczcić pamięć zmarłych. Wieczorami, kiedy większość zniczy już płonie na grobach cmentarze ten jeden dzień w roku mają swój niepowtarzalny urok. Warto odwiedzić miejsca pochówku również po zmroku. Klimat nekropoli jest zupełnie inny niż w każdym innym czasie, a ciemna jesień rozświetla się.