Światło i cień w kadrze: "Cinematographers" Piotra Jaxy w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa. Wizualna opowieść o kinie!

Już w sobotę 20 września 2025 roku w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa odbędzie się wyjątkowy wernisaż wystawy Piotra Jaxy pt. „Cinematographers”. To niepowtarzalna okazja, by zanurzyć się w świat kina, uchwycony okiem wybitnego fotografa i operatora filmowego.

Piotr Jaxa / materiały prasowe

Wystawa „Cinematographers” Piotra Jaxy stanowi wizualną opowieść o najważniejszych postaciach światowej kinematografii, prezentując ich portrety w osobistych przestrzeniach, tym razem postawionych przed kamerą, a nie za nią. To zwieńczenie trzydziestu lat pracy artysty, tysięcy kilometrów podróży i niezliczonych godzin rozmów z mistrzami operatorskiego fachu. Każde zdjęcie kryje w sobie historię, niedostrzegalne detale i lata doświadczeń zarówno autora, jak i portretowanego „artysty kina”.

Wernisaż wystawy odbędzie się w sobotę, 20 września 2025 roku, o godzinie 18:30 w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa przy ul. 3 Maja 9. Wystawa potrwa do 31 października 2025 roku, a wstęp jest wolny.

"Cinematographers" Piotra Jaxy: Rzeszów oświetli mistrzów operatorskiego fachu

Projekt „Cinematographers” to efekt trzydziestu lat pracy Piotra Jaxy, który poświęcił życie na podróże, spotkania i rozmowy, by zwrócić uwagę na pracę operatorów filmowych. Jak podkreśla sam autor, bez operatorów żadna produkcja filmowa nie mogłaby powstać, a ich nazwiska często giną w napisach końcowych. Wystawa jest więc hołdem dla tych artystów kina. Prezentuje wizerunki zarówno znanych, nagradzanych operatorów, jak i tych mniej rozpoznawalnych. Portretowani artyści włączają się w proces realizacji zdjęć, chcą dać się poznać i zapamiętać, wprowadzając do fotografii osobiste elementy. Cały projekt trwa od 1995 roku i przetrwał wiele zmian technologicznych i organizacyjnych. Wzięło w nim udział ponad stu artystów z całego świata. Projekt doczekał się dwutomowego albumu oraz wystawy wędrującej po galeriach w całym kraju.

Piotr Jaxa – kim jest autor wystawy "Cinematographers"?

Piotr Jaxa to operator filmowy i fotograf, który przez wiele lat mieszkał w Szwajcarii. Jest absolwentem Wydziału Operatorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. W swoim dorobku ma kilkadziesiąt filmów dokumentalnych i fabularnych zrealizowanych na całym świecie, które zdobywały nagrody na festiwalach w Cannes, Mannheim, Krakowie, Los Angeles i Berlinie. Jaxa jest członkiem Szwajcarskiego Stowarzyszenia Operatorów (SCS) i Polskiego (PSC), a w 2009 roku został uhonorowany nagrodą Lohgn-Ammannsegg za całokształt twórczości oraz zaproszony do zasiadania w Szwajcarskiej Akademii Filmowej. Prowadził seminaria i warsztaty operatorskie w wielu instytucjach. Równocześnie pracuje jako niezależny fotograf, specjalizujący się w fotografii z planu filmowego oraz fotografii wydawniczej. Jest autorem kilku albumów fotograficznych, m.in. „L’esprit de Genève” i „Oh! Barcelone”. W Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa gościł już w 2022 roku z wystawą „Remembering Krzysztof”, poświęconą Krzysztofowi Kieślowskiemu.

Wystawa „Cinematographers” jest częścią projektu „Patrz!Szeroko – VII Rzeszowski Weekend Fotografii”, dofinansowanego z budżetu gminy Miasto Rzeszów. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Rzeszowa, Konrad Fijołek.

Źródło: Materiały prasowe

Weekend Fotografii

Zabytkowy park w Rzeszowie zyskał nowy blask
