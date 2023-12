Szajka przemytników z Podkarpacia działała nawet w Afryce. Po latach szef gangu stanie przed sądem

Ksiądz groźbą zmusza dzieci do chodzenia na roraty. "To przechodzi ludzkie pojęcie"

Podkarpacie. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie oskarżyła członków gangu przemytników

Prokuratura Regionalna w Rzeszowie i Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej poinformowali o oskarżeniu szefa gangu przemytników oraz jego współpracowników, którzy od lat . Początek ich grupy przestępczej miał miejsce w 2012 roku, gdy przemycili do Polski z innych państw Europy ponad 200 ton tytoniu.

"Dokonując wpłat gotówkowych, przyjmując przelewy na ustalone rachunki bankowe i finalnie wykonując transfery do podmiotów krajowych i zagranicznych „wyprali” ponad 2,5 mln euro. Jak ustalono, wskutek przestępczej działalności grupy w latach 2012-2015 w wielkiej wartości uszczuplono należności dla Skarb Państwa, tj. podatku akcyzowego i VAT w łącznej kwocie przekraczającej 113 mln złotych." poinformowała Straż Graniczna. Dopiero na przełomie 2013 i 2014 roku śledczy wpadli na ich trop. Zatrzymali nielegalny transport, zlikwidowali fabrykę oraz magazyn po brzegi wypchany lewymi papierosami i suszem. Na gorącym uczynku przyłapano 2 Polaków i 3 Ukraińców, przeciwko którym skierowano akt oskarżenia.

To jednak nie był koniec działalności grupy z Podkarpacia. W 2015 roku rozszerzyli swoją działalność o rozlewanie i etykietowanie oleju silnikowego na masową skalę. Wtedy dokonano zatrzymania kolejnych trzech osób. Śledztwo ruszyło pełną parą i na jaw wyszedł zasięg nielegalnych operacji szajki.

Aby uniknąć złapania gangsterzy prali pieniądze na tzw. "słupy" w całej Europie, w tym w Czechach, Węgrzech, Bułgarii, Ukrainie, we Włoszech i na Słowacji, a także w krajach afrykańskich - których, nie sprecyzowano w komunikacie.

6 grudnia 2023 Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej poinformował, że udało się dojść po nitce do kłębka i przyskrzynić szefa szajki oraz jego wspólników. Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie skierowała wobec nich akty oskarżenia do rzeszowskiego Sądu Okręgowego. Przywódcy Łukaszowi Z. grozi 10 lat więzienia, a jego współpracownikom, Andrzejowi Z., Marcinowi H. i Dorianowi Z., do 5 lat.

Grupa przestępcza z Podkarpacia oszukała Skarb Państwa na 12 mln zł. Zatrzymano kolejne osoby Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.