Tajemnicza śmierć 17-letniej Pauliny po imprezie. „Tajemnicę swojej śmierci zabrała do grobu” [WIDEO, GALERIA]

Tego tragicznego wieczoru Paulina wybrała się na "osiemnastkę" kolegi, która odbywała się w plenerze w sobotę, 10 kwietnia 2021 w Dąbrówkach. Około godziny 20.00 nawiązała kontakt z matką informując, że niedługo będzie wracać do domu. Nastolatka opuściła imprezę po godz. 22.00, według naszych ustaleń miał ją odprowadzić jeden z kolegów, jednak miał napisać do kolegów, że Paulina uciekła mu w lesie. Osiemnastkowe ognisko odbywało się na polach za lasem. Do domu Pauliny było stamtąd zaledwie kilkaset metrów. Obok położony jest ogrodzony z każdej strony płotem, prywatny staw. To tam rozegrała się tragedia.

Znajomi Pauliny opowiadali, że tego tragicznego wieczoru, telefon od rodziców nastolatki odbierali znajomi. O tym, że Paulina nigdy sama nie wybrałaby drogi przez prywatny teren ze stawem. Wejść można było tam tylko przez siatkę lub przez wyrwę w ziemi. Zaniepokojona rodzina około godziny 22.40 zaczęła szukać dziewczyny. O północy w poszukiwania włączyła się policja. Tuż po 2.00 nad ranem ciało Pauliny wyłowiono z jednego ze stawów na prywatnym terenie. Tragiczna śmierć nastolatki była owiana zagadką. Pojawiało się coraz więcej pytań bez odpowiedzi.

Tragiczna śmierć Pauliny. Prokuratura: nieszczęśliwy wypadek

Prokuratura Rejonowa w Łańcucie prowadziła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Pauliny. Rok po tych tragicznych zdarzeniach śledztwo zostało umorzone. 19 kwietnia 2022 roku Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie wydała komunikat prasowy:

- W toku przeprowadzonego śledztwa zgromadzono bardzo obszerny materiał dowodowy, mający na celu wszechstronne wyjaśnienie wszystkich okoliczności zaistniałego zdarzenia, na podstawie którego można stwierdzić, iż do śmierci pokrzywdzonej doszło na skutek nieszczęśliwego wypadku i brak jest dowodów, które mogły by wskazywać na uzasadnione podejrzenie, że do śmierci Pauliny Z. mogło dojść w wyniku celowego przestępczego działania jakiejś osoby, bądź grupy osób, czy też w wyniku zaniechania stosownego działania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia - poinformował Krzysztof Ciechanowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Pożegnali zmarłą nastolatkę

Paulina spoczęła na cmentarzu w rodzinnej wsi - w Dąbrówkach k. Łańcuta. Jej ostatnie pożegnanie odbyło się w piątek, 16 kwietnia 2021. Jednak po dziś dzień miejscowi wspominają ta straszną tragedię i zaznaczają, że dziewczynę powinien ktoś odprowadzić do domu z imprezy.

- Poszli bawić się razem, powinni byli wyjść razem z nią. Przecież tam jest las, trudno przejść. Nie ma wydeptanych ścieżek. Może się czegoś przestraszyła i uciekała, może chciała sobie jakoś skrócić drogę, chociaż to żaden skrót Nie wiadomo, co się tam stało. Od samego początku wszyscy mówili, że to bardzo dziwne, że sama wracała. Tajemnicę swojej śmierci zabrała do grobu. Teraz tylko już sam Pan Bóg może rozliczać, a ona niech spoczywa w pokoju- powiedziała nam jedna z mieszkanek Dąbrówki.

