Wdowy, które po śmierci mężów wybierają życie zgodne z radami ewangelicznymi, odpowiadają w ten sposób na miłość Chrystusa. Jest to wezwanie do odpowiedzialności, ofiarności, czujności i również do tego, by pozostać wiernym do końca - podkreślił bp Jan Wątroba, cytowany przez portal o2.pl.