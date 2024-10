Coroczne liczenie wiernych w Polsce. Kiedy rozpocznie się badanie?

Co roku w październiku w kościołach w całej Polsce przeprowadzane jest badanie, mające na celu zliczenie wszystkich uczestników mszy świętej oraz osób przystępujących do komunii św. Taki proces odbywa się na podstawie uchwały Konferencji Episkopatu Polski.

Liczenie uczestników mszy św. oraz osób przystępujących do komunii św. odbywa się tradycyjnie raz w roku i organizowane jest przez Kościół katolicki, zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski - przekazała archidiecezja warszawska.

W 2024 roku liczenie odbędzie się dokładnie 13 października. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Liczenie katolików. Jakich wyników można się spodziewać?

Z danych opublikowanych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego wynika, że wskaźnik uczestnictwa we mszach świętych w 2022 roku wyniósł 29,5%, a to oznacza wzrost o 1,2% w porównaniu do roku 2021. Liczba wiernych, którzy natomiast przystąpili wówczas do komunii świętej, wzrosła o 1%, czyli do 13,9%.

Przedstawiciele Kościoła mają z pewnością nadzieję, że wyniki tegorocznych badań również będą obiecujące i widoczna będzie tendencja wzrostowa. Na ten moment możemy jedynie gdybać, bowiem na oficjalne wyniki Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. ks. Witolda Zdaniewicza, który działa od 1972 roku musimy jeszcze trochę poczekać.