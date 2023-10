Te grzyby rosną w Polsce. Uważaj na "czapkę wolności"! Działają jak narkotyki

18-letni Michał nie żyje. Prokuratura nie ma wątpliwości co do przyczyny śmierci

W tym sezonie grzyby obrodziły! Grzybiarze wychodzili z lasów z koszami wypełnionymi po brzegi skarbami. Prawdziwki, kozaki, borowiki... i wiele innych. W mediach społecznościowych co rusz możemy obserwować zdjęcia, którymi chwalą się dumni grzybiarze.

Jak wiadomo, znajomość grzybów powinna być kluczowa, jeśli decydujemy się na spożywanie zebranych okazów. W przypadku wątpliwości, lepiej zostawić go w lesie. Niektóre ze względu na toksyczne substancje są śmiertelnie trujące! Należą do nich:

muchomor sromotnikowy,

muchomor jadowity,

muchomor zielonawy,

muchomor wiosenny,

piestrznica kasztanowata,

zasłonak rudy

zasłonak brodaty.

Te grzyby mają działanie halucynogenne. Uważaj!

Jak się okazuje, w Polsce rosną również grzyby, które działają jak narkotyki. Niedawno na nietypowe grzybobranie zdecydowali się mieszkańcy Małopolski. Turyści udali się do Bieszczadzkiego Parku Narodowego i na jego terenie zbierali... grzyby halucynogenne. Łysiczka Lancetowata - bo o niej mowa, to gatunek grzyba znany ze swoich psychoaktywnych właściwości. W Polsce występuje głównie w miejscach górzystych. Okazy te zawierają psylocybinę, która jest wymieniona w akcie wykonawczym do polskiej Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Jej posiadanie podlega karze. Nazywana jest "czapką wolności" lub "magicznym grzybem".

