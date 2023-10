Zbierali grzyby halucynogenne w Bieszczadach. To doprowadziło ich do zguby

Nietypowe grzybobranie miało miejsce w czwartek (12 października 2023) w okolicach Ustrzyk Górnych na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, czyli obszaru objętego szczególną formą ochrony.

Uwagę mundurowych ze straży granicznej w Ustrzykach Górnych zwróciła dwójka turystów poza szlakiem turystycznym. Mieszkańcy Małopolski zbierali tam grzyby, zachowywali się nerwowo. Strażnicy graniczni postanowili dowiedzieć się, z kim mają do czynienia.

- Jak się okazało, dwoje Polaków miało przy sobie blisko 60 grzybów halucynogennych. Łysiczka Lancetowata to gatunek grzyba, który jest znany ze swoich psychoaktywnych właściwości. W związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa grzybiarze zostali zatrzymani. Zgodnie z właściwością strażnicy graniczni przekazali ich policjantom, którzy prowadzą dalsze czynności w sprawie - informuje por. Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Jaka kara grozi 27-latce i 28-latkowi? To grzybobranie okazało się zgubne ponieważ posiadanie środków odurzających lub substancji psychoaktywnych to przestępstwo zagrożone karą grzywny lub ograniczenia, a nawet pozbawienia wolności. Do tej kategorii zaliczają się również grzyby halucynogenne.

Miał 14 kg narkotyków. Grzyby też, ale halucynogenne