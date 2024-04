Wypadek pod Rzeszowem

Tir wjechał z przystanek autobusowy z ludźmi. Są ranni!

SES | PAP 19:30

Osiem osób zostało poszkodowanych wskutek wypadku, do którego doszło we wtorek, 16 kwietnia, po południu w Tyczynie (woj. podkarpackie). Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych i tira. Ciężarówka uderzyła następnie w przystanek, gdzie na autobus czekała grupa ludzi.