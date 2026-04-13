To tutaj rośnie najwyższa estakada w Polsce. Zmieści się pod nią wieża Mariacka, a nawet rakieta Falcon 9

Na Podkarpaciu powstaje najwyższa estakada w Polsce, będąca częścią drogi ekspresowej S19 na odcinku Babica-Jawornik.

Estakada ES-26, z filarami o wysokości 80 metrów, powstaje między miejscowościami Żarnowa i Godowa, a jej długość wyniesie 1082 metry.

Wysokość filarów estakady jest tak imponująca, że bez problemu zmieściłyby się pod nimi wieża Mariacka w Krakowie lub rakieta Falcon 9.

Do budowy podpór estakady wykorzystano 51 800 m³ betonu (odpowiednik ponad 20 basenów olimpijskich) oraz 9250 ton stali.

To będzie bez wątpienia niezwykle spektakularny odcinek drogi S19. Estakada ES‑26 powstaje między miejscowościami Żarnowa i Godowa. To trudny teren - pełen pagórków. Zdecydowano więc o budowie najwyższej estakady w Polsce z filarami o wysokości 80 m. Długość konstrukcji będzie stanowić 1082 m a jej szerokość wyniesie ok 29 m.

Ukończono juz budowę podpór. Na stronie GDDKiA pojawiło się bardzo ciekawe porównanie, które jasno pokazuje, jak ogromne jest to przedsięwzięcie. Porównano bowiem wysokość podpór estakady do wieży bazyliki Mariackiej w Krakowie, która spokojnie zmieściłaby się pod podporą. Za przykład wzięto również rakietę Falcon 9.

Też się zmieści. Ma ok. 70 metrów wysokości. Oznacza to, że pod najwyższą podporą ES‑26 bez problemu mogłaby stanąć jedna z najbardziej znanych rakiet orbitalnych współczesnego przemysłu kosmicznego. To porównanie świetnie oddaje skalę inwestycji i działa na wyobraźnię. Pokazuje, jak monumentalna jest infrastruktura drogowa. Rakieta Falcon 9 firmy Space X, która wynosi na orbitę satelity, zaopatrzenie dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej czy misje załogowe, w zestawieniu z estakadą staje się punktem odniesienia pozwalającym uzmysłowić sobie rzeczywiste rozmiary obiektu powstającego w naszym regionie - podaje GDDKiA.

Najwyższa estakada w Polsce. Robi wrażenie

Ta droga będzie miała rozmach, ale wrażenie robi również sama budowa oraz fakt, jak dużo wykorzystano materiału. GDDKiA podaje ciekawe porównania!

Budowa estakady ES-26 to przedsięwzięcie, które imponuje rozmachem. Do budowy podpór estakady ES-26 wykorzystano aż 51 800 m³ mieszanki betonowej. Dla porównania, standardowy basen olimpijski mieści około 2 500 m³ wody. Oznacza to, że ilość betonu użyta do budowy podpór estakady ES-26 odpowiada objętości ponad 20 basenów olimpijskich wypełnionych po brzegi. Do wykonania samych podpór obiektu wykorzystano 9250 ton stali. Tyle waży łącznie około 460 wagonów towarowych, które ustawione jeden za drugim utworzyłyby skład o długości ok. 7 kilometrów - czytamy.