To tutaj zatrzymano Bartłomieja B.! Ukradł czerwonego garbusa. Znamy kulisy

Przypomnijmy, 16 października 2024 wieczorem policjanci z KWP Lublin podali elektryzującą informację o zatrzymaniu Bartłomieja B. na terenie województwa podkarpackiego przez policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Lublinie oraz w Rzeszowie.

- Do zatrzymania poszukiwanego Bartłomieja B. doszło wieczorem na terenie województwa podkarpackiego. Funkcjonariusze ustalili miejsce pobytu poszukiwanego 34-latka dzięki działaniom operacyjnym. Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Lublinie oraz w Rzeszowie zatrzymali go ukrytego na poddaszu pustostanu w miejscowości Żarnowa. W działaniach wsparli ich również policjanci z wydziałów kryminalnych. Zatrzymany 34-latek został przetransportowany do policyjnego aresztu KWP w Rzeszowie. Jutro zapadnie decyzja co do jego dalszego losu. Za podwójne zabójstwo grozi mu dożywocie - czytamy w komunikacie KWP Lublin.