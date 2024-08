Bazzar czyli klimatyczny targ na Fosie. Oto, co można było kupić

"To już jest koniec". Rodzice pięcioraczków z Horyńca właśnie to ogłosili

Ale jak to?

Topowe uzdrowiska na Podkarpaciu. Te przyciągają kuracjuszy jak magnes!

Nie od dziś wiadomo, że Podkarpacie słynie z malowniczych widoków, które zapierają dech w piersiach. Turyści od lat przybywają tam, by odpocząć wśród górskiego klimatu oraz skorzystać z pysznej kuchni czy ciekawych atrakcji. Co ważne, Podkarpacie to region, który znany jest również z unikatowego mikroklimatu, a ten doceniany jest w szczególności przez kuracjuszy.

Uzdrowiskowe turnusy na przestrzeni ostatnich lat zaczęły zyskiwać na popularności i coraz więcej osób rezygnuje z wyjazdów m.in. do słynnego Ciechocinka, na rzecz odwiedzenia uzdrowisk w tej części Polski. W okolicy nie brakuje miejscowości tego typu, więc wybór jest szeroki. Jakie jednak lokalizacje są najczęściej wybierane przez kuracjuszy? W naszej galerii zdjęć poniżej znajdziesz 5 topowych miejsc.

Pobyt w uzdrowisku - co zabrać na turnus? O tych rzeczach warto pamiętać

Zazwyczaj wyjazd do uzdrowiska łączy się nierozerwalnie z pobytem w sanatorium. Jeśli lada moment wybierasz się na taki wypoczynek, pamiętaj, by w odpowiedni sposób przygotować się na wyjazd. Turnusy trwają zazwyczaj dwa tygodnie, tym samym pakowanie walizki powinno być przemyślane. Co więc musi się w niej znaleźć?

Najważniejsze bez wątpienia są dokumenty, czyli np. dowód osobisty, skierowanie oraz informacje medyczne. Istotne będą także kosmetyki, bowiem nie zawsze na wyposażeniu pokoju znajdziemy żel pod prysznic czy szampon. Dodatkowo nie zapomnij o lekach oraz o ubraniach na każdą pogodę. Planując ćwiczenia na świeżym powietrzu, warto także zabrać ze sobą wygodny strój sportowy oraz matę. Na nieco bardziej leniwe dni polecamy zapakować książkę lub telefon z ładowarką.