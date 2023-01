Strażacy znaleźli ciało mężczyzny w płonącym domu. Dramat w Dębicy

Rzeszowska Fundacja Medyk zbiera dary dla Ukrainy. Chętnych do pomocy nie brakuje [WIDEO, GALERIA]

Do pożaru doszło w domu jednorodzinnym w Dębicy przy ulicy Wielopolskiej w środę (11 stycznia 2023). Nie żyje 70-letni mężczyzna.

- Informację o pożarze otrzymaliśmy przed godziną 11.00. Na miejsce zostało zadysponowanych 5 zastępów straży pożarnych. W trakcie gaszenia ognia strażacy odnaleźli w jednym z pomieszczeń płonącego domu ciało mężczyzny - informuje bryg. Marcin Betleja rzecznik prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Pożar został ugaszony, przyczyny pojawienia się ognia nie są znane, jak zapewniają strażacy - zostaną ustalone.

To nie pierwszy tragiczny pożar w tym sezonie grzewczym na Podkarpaciu.

- Od początku sezonu grzewczego czyli od umownej daty 1 października ubiegłego roku do dzisiaj podkarpaccy strażacy wyjeżdżali już 495 razy do gaszenia pożarów w domach i w mieszkaniach. 3 osoby zginęły, a 37 trafiło do szpitali z objawami zatrucia dymami pożarowymi bądź z oparzeniami. Najczęstszymi przyczynami pojawiania się ognia w domach i mieszkaniach jest nieostrożność osób przy rozpalaniu ognia w urządzeniach grzewczych, niesprawne urządzenia grzewcze, uszkodzone przewody kominowe - podaje bryg. Marcin Betleja.

