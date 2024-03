Tragiczny wypadek na prostej drodze. Kierowca zginął na miejscu, pasażer trafił do szpitala

Rolnik z Podkarpacia zdradził co konsumenci mogą zrobić dla protestujących

Podkarpackie. Śmiertelny wypadek w miejscowości Grodzisko Górne

Do zdarzenia doszło rano w środę 20 marca w miejscowości Grodzisko Górne (woj. podkarpackie). Samochód poruszający się drogą powiatową pomiędzy Grodziskiem Górnym, a Giedlarową, na prostym odcinku drogi zjechał na przeciwny pas i uderzył w barierki ochronne. Pojazdem kierował 51-letni mieszkaniec Grodziska Górnego. Niestety, poniósł śmierć na miejscu.

Oprócz niego w samochodzie znajdował się 64-letni pasażer. Z obrażeniami został przetransportowany do szpitala. Na miejscu pracowali policjanci i prokurator. Droga była całkowicie zablokowana. Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do tragedii. Dalsze śledztwo wyjaśni okoliczności wypadku na Podkarpaciu.