Tu niedźwiedzie grasują dniem i nocą. Mogą być niebezpieczne! Wydano ostrzeżenie

Podkarpackie. Ostrzeżenie przed niedźwiedziami

W jednej z gmin w województwie podkarpackim nasiliły się bliskie spotkania z niedźwiedziami! Pierwszy dzień wiosny już za nami, więc będzie ich coraz więcej. Wygłodniałe "misie" poszukują pożywienia i nie pogardzą posiłkiem - czy to żywym, czy ze śmietnika.

"Zwierzęta widywane są w miejscowościach naszej Gminy w różnych porach dnia i nocy. Należy odpowiednio zabezpieczyć zwierzęta domowe (kury, króliki), odpady, a w szczególności resztki jedzenia." czytamy w oświadczeniu gminy Solina.

Niedźwiedź gonił mężczyznę

"Każdy przypadek pojawienia się niedźwiedzia na terenach zamieszkałych przez ludzi należy zgłaszać na numer alarmowy 112 lub kontaktować się z Urzędem Gminy Solina z/s w Polańczyku - tel. (13) 4692 118 (w godzinach pracy). Twoje odpowiednie zachowanie może uratować czyjeś zdrowie i życie." zaapelował Wójt Gminy Solina. Dalsza część artykułu pod galerią.

Niedźwiedzie ze względu na okazały rozmiar oraz ostre kły i pazury mogą być niebezpieczne dla ludzi. Co zrobić, jeśli na swojej drodze spotkasz niedźwiedzia? Przede wszystkim zachowaj spokój. Nie uciekaj i nie krzycz, ponieważ jeśli miś cię jeszcze nie zauważył, to wtedy na pewno wpadniesz mu w oko. Rozejrzyj się i zaplanuj drogę, którą będziesz mógł spokojnie wycofać się z sytuacji. Nie odwracaj się do niedźwiedzia plecami ani nie patrz mu w oczy. Jeśli widzisz młode to możesz mieć pewność, że w pobliżu znajduje się jego matka.

Jeżeli zostałeś zauważony przez niedźwiedzia nie wykonuj gwałtownych ruchów i spróbuj odwrócić jego uwagą, np. poprzez położenie na ziemi przed sobą jakiegoś przedmiotu. Zwierzęta te nie są agresywne, ale sprowokowane mogą ruszyć do ataku. W takim przypadku połóż się na brzuchu na rozchylonych nogach - ochronisz swoje narządy wewnętrzne - po czym zapleć dłonie na głowie za głową. Możesz dodatkowo osłonić się plecakiem. Nie ruszaj się, nie krzycz i udawaj martwego.

Niedźwiedź powinien stracić zainteresowanie i odejść. Nie podnoś się przez jakiś czas - miej pewność, że sobie poszedł, zanim wstaniesz.