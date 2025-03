Autor:

Do bójki doszło w poniedziałek 10 marca 2025 r. na przerwie pomiędzy lekcjami w Zespole Szkół im. Gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie. Uczennica II klasy miała pobić się z nastolatką z I klasy. Zgłoszenie o zdarzeniu policja przyjęła w środę, 12 marca, od 15-latki i jej ojca. Wideo z bójki natychmiast trafiło do sieci. Jest kilka różnych wersji, najprawdopodobniej filmowane przez kilka różnych osób.

Na brutalnym filmie ociekającym agresją widać dwie bijące się dziewczyny. 16-letnia ciemnowłosa nastolatka najpierw bije się z 15-letnią szarpiąc przy ścianie. Potem młodsza z nastolatek leży na podłodze, druga dociska jej klatkę piersiową do podłogi. W tle słychać głosy innych młodych ludzi. Są to wulgaryzmy i zwrot w stronę dziewczyn m.in. „Czekaj Natalka”. Po kilkunastu sekundach wideo, starsza ciemnowłosa dziewczyna okrakiem siada na leżącą pod sobą 15-latkę i okłada ją pięściami po głowie. Nikt nie reaguje. Chłopak, który stoi obok, próbuje podać agresorce butelkę z sokiem porzeczkowym. Ciemnowłosa 16-latka nie bierze go od raz, mówi „zaraz”. Siedząca na blondynce nastolatka pięściami okłada leżącą pod sobą dziewczynę uderzając ją m.in. w twarz. W końcu agresorka pyta „Przeprosisz mnie?”, „przeproś mnie” Leżąca na ziemi dziewczynka konsekwentnie odpowiada „nie”. Sytuacja powtarza się kilkukrotnie, po czym 16-latka bierze od młodego mężczyzny butelkę z sokiem porzeczkowym i polewa po leżącej na ziemi dziewczynce powtarzając „przeproś mnie” i używając wulgaryzmów. Potem ciemnowłosa dziewczyna znów zaczyna okładać młodszą koleżankę pięściami. W końcu 16-latka siedząc okrakiem na 15-latce zwraca się do osób przyglądających się bójce i mówi do jednej z koleżanek, żeby nie nagrywała zajścia, ta odpowiada, że wszyscy nagrywają.

- W poniedziałek na terenie jednej z lubaczowskich szkół doszło do zdarzenia z udziałem dwóch uczennic 15-latki oraz 16-latki. Funkcjonariusze zabezpieczyli materiał dowodowy, w tym nagrania oraz przesłuchali świadków aby ustalić dokładny przebieg tej sytuacji. Po zakończeniu czynności zgromadzony materiał został przekazany do sądu rodzinnego, który podejmie dalsze decyzje w tej sprawie – powiedziała młodszy aspirant Marzena Mroczkowska, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Lubaczowie.

W sumie przesłuchano 8 świadków zdarzenia, oraz bijącą się 15-latkę i 16-latkę. Sprawą natychmiast zajęło się kuratorium Oświaty. W szkole do 18 marca włącznie przeprowadzana jest kontrola. 27 marca będą znane jej wyniki. Tomasz Dziumak, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Przemyślu zaznaczał, że szkoła powinna sprawować opiekę i zapewnić bezpieczeństwo uczniom, a na korytarzu nie było nauczyciela, który mógłby zareagować w takiej sytuacji.

– Z tego co ustaliśmy do chwili obecnej, wiemy, że ta bójka to nie przypadkowa sytuacja, która wyniknęła nagle, a zdarzenie które najprawdopodobniej wcześniej zostało zaplanowane przez uczestników zdarzenia- tłumaczył.

W sieci krąży kilka wersji bestialskiej bójki nastolatek. Nikt nie reaguje, nie stara się pomóc, rozdzielić dziewczyn. Słychać, że wokół bijących się jest młodzież, widać osoby przechodzące w tle, ale sytuacja nie spotyka się z żadną reakcją ze strony innych osób. Znieczulica wśród nastolatków jest porażająca.

- W tym momencie nie wyciągnęliśmy żadnych konsekwencji wobec uczniów. Ciągle trwa kontrola kuratoryjna. Miałam spotkanie z uczniami i rodzicami. Rodzice niektórych dzieci uczestniczących w zajściu chcą podjąć decyzję o zmianie szkoły dla swoich dzieci. Więcej o konsekwencjach będę mogła powiedzieć w przyszłym tygodniu - tłumaczyła dyrektorka szkoły.

Barbara Kurek. Kobieta podkreśliła również, że uczeń bezwzględnie jest na pierwszym miejscu.

– Bezpieczeństwo i dobro uczniów zawsze było dla nas najwyższym priorytetem - tłumaczyła.

Uczestniczy zdarzenia obecnie chodzą do szkoły, a żadna z dziewczyn uczestniczących w bójce nie odniosła poważnych obrażeń.

Sprawa do Sądu Rodzinnego w Lubaczowie trafiła w czwartek popołudniu. Wydział dla nieletnich zajmuje się w tej chwili działaniem 16-letniej dziewczyny, która na filmach w sieci jest stroną agresywniejszą. W poniedziałek 17 marca 2025 zapadną pierwsze decyzje ws. pozostałych młodych osób. Zarówno 15-latki uczestniczącej w zdarzeniu jak i osób nagrywających zdarzenie i podających napój który miał być użyty wobec jednej z dziewczyn. Konsekwencje mogą być surowe. Jeżeli osoby uczestniczące w zdarzeniu przeniosą się do innej szkoły, unikną odpowiedzialności w placówce, ale tych prawnych, nie. Jeżeli sąd dopatrzy się złamania prawa przez uczestników zdarzenia i świadków którzy, nie reagowali, a tylko nagrywali młodzi ludzie będą musieli ponieść tego dotkliwe konsekwencje.