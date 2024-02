Urodziny w Wielkim Poście. Czy można zrobić imprezę? Ksiądz zabrał głos!

Wielki Post to w Kościele Katolickim czas przygotowania do Wielkanocy. Rozpoczyna się Środą Popielcową (i tradycyjnym posypaniem głowy popiołem), trwa 40 dni - aż do świąt. Ma być to okres postu, modlitwy i wyciszenia. Co w przypadku, gdy ktoś w tym czasie ma urodziny? Czy można wtedy organizować imprezy urodzinowe? szczególne znaczenie mają dla nastolatków osiemnaste urodziny - to dana wejścia w świat dorosłych i wydarzenie często hucznie obchodzone.

Pytanie o organizację osiemnastych urodzin w Wielkim Poście postanowił zadać ks. Sebastianowi Picurowi jeden z internautów. Znany z tiktoka duchowny nie boi się trudnych tematów, dlatego też szybko pojawił się filmik z odpowiedzią.

- Czy w Wielkim Poście mogę zrobić imprezę z okazji 18. urodzin? - zapytał nastolatek.

Ksiądz Picur odpowiedział w filmu opublikowanym na tiktoku:

- Jeśli masz na myśli zabawę taneczną, to należy postarać się o dyspensę. Zachęcam też do świadectwa i powstrzymania się od tańca lub do organizacji po Wielkim Poście. Życzę Ci Bożego błogosławieństwa.

