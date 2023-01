W katastrofie śmigłowca w Cisnej zginęli policjanci i żołnierze. Obelisk przypomina o wielkiej tragedii

Horoskop na 10 stycznia 2023. Co czeka cię we wtorek? Korzystna zmiana dla tego znaku zodiaku

Jarosław. Pięć osób, w tym dwójka dzieci, podtruły się tlenkiem węgla. Trafili do szpitala

Do wielkiego dramatu doszło ponad 30 lat temu. Nic go nie zapowiadało. Dnia 9 stycznia 1991 roku na lotnisku w Krośnie wylądował śmigłowiec Mi-8T ze 103. Pułku Lotniczego Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Przywiózł ekipę telewizyjną, która miała zrealizować rekonstrukcję zdarzeń do sprawy prowadzonej przez krośnieńskich policjantów. Funkcjonariusze prowadzący śledztwo postanowili poszukać świadków za sprawą popularnego magazynu 997, cyklicznej kryminalnej audycji emitowanej przez program 2 Telewizji Polskiej.

Następnie, 10 stycznia 1991 śmigłowiec wystartował z Krosna i po kilkunastu minutach lotu wylądował w Dołżycy. Na miejscu zrealizowano zdjęcia do programu. Przed odlotem ekipy, w związku z pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi w rejonie Cisnej, zachodziła potrzeba "wykonania dodatkowego lotu na rozpoznanie pogody". Dowódca zgodził się zabrać na pokład pasażerów. Do śmigłowca wsiadło sześciu policjantów i jeden pracownik cywilny policji. Załogę maszyny tworzyli dwaj piloci i technik pokładowy.

"Załoga po starcie wykonywała lot na wysokości 40 metrów wzdłuż rzeki Solinka, w kierunku pasma górskiego. Zbyt późne i zbyt energiczne wprowadzenie śmigłowca na wznoszenie spowodowało jego przepadnięcie. Maszyna uderzyła tylną częścią belki ogonowej o wierzchołki drzew. Zniszczona została konstrukcja belki ogonowej. Śmigłowiec stracił sterowność i zderzył się z ziemią" - można przeczytać w książce "Pamięci lotników wojskowych 1945-2003".

Katastrofy nikt nie przeżył. Zginęli:

podkomisarz Marek Pasterczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krośnie

aspirant Zdzisław Marciniak z Komendy Rejonowej Policji w Lesku

starszy sierżant Roman Górecki z Komendy Rejonowej Policji w Lesku

sierżant Bogusław Szuba z Komendy Rejonowej Policji w Lesku

posterunkowy Jacek Typrowicz z Komendy Rejonowej Policji w Krośnie

posterunkowy Marek Buda z Komendy Rejonowej Policji w Krośnie

Kazimierz Wajda, pracownik Komendy Wojewódzkiej Policji w Krośnie

kapitan pilot Paweł Prorok, dowódca załogi śmigłowca

starszy chorąży pilot Roman Pakuła, drugi pilot śmigłowca

młodszy chorąży Jacek Główka, technik pokładowy.

W miejscu katastrofy w pierwszą rocznicę policjanci i mieszkańcy Cisnej wznieśli na jej miejscu pamiątkowy obelisk.

Szaleńczy rajd po Ropczycach na Podkarpaciu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.