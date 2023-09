Do zdarzenia doszło w sobotę (2 września 2023) około godz. 2.00 w Świerczowie (Podkarpackie). Rozległ się wielki huk. Gdy na miejscu pojawili się mundurowi, w przydrożnym rowie znajdował się samochód osobowy marki Skoda, a obok pojazdu dwóch mężczyzn. Jeden z nich, 27-letni mieszkaniec powiatu kolbuszowskiego oświadczył, że to on kierował skodą. Poinformował także, że wracał z imprezy i na zakręcie stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w ogrodzenie i wjechał do przydrożnego rowu. Drugi z mężczyzn, 50-latek był pasażerem skody.

- Policjanci sprawdzili stan trzeźwości 27-latka. Badanie wykazało 3,33 promila alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie. Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazy, a skodę zabezpieczono na policyjnym parkingu - przekazuje KPP w Kolbuszowej.

W sprawie trwają dalsze czynności. Policjanci przypominają, że za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 2.

Najkrótsza ulica w Polsce ma tylko 22 metry! Nikt przy niej nie mieszka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.