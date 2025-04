W Rzeszowie stanęły inteligentne śmietniki. Oto, jak działają

Niedźwiedzie wtargnęły na posesję. Doszło do tragedii! To nie pierwszy raz

W Rzeszowie ruszył test inteligentnych pojemników na odpady. Mieszkańcy bloków przy ul. Hetmańskiej przez najbliższe sześć miesięcy będą mogli korzystać z dziewięciu nowoczesnych pojemników na śmieci. To innowacyjne rozwiązanie ma na celu poprawę gospodarki odpadami w mieście i wyeliminowanie problemu podrzucania śmieci.

Inteligentne pojemniki na odpady w Rzeszowie – jak to działa?

W sąsiedztwie bloku nr 43 przy ul. Hetmańskiej stanęło dziewięć nowoczesnych pojemników. Trzy z nich przeznaczone są na odpady zmieszane, kolejne trzy na plastik i metale, jeden na szkło, a dwa na papier. W planach jest również ustawienie pojemnika na odpady bio.

- Pojawienie się tych nowoczesnych urządzeń to efekt współpracy miasta z firmą Idealbin, która przygotowuje tego typu nowoczesne rozwiązania – poinformował Artur Gernand z kancelarii prezydenta Rzeszowa.

Każdy pojemnik wyposażony jest w elektroniczny zamek, który można otworzyć za pomocą specjalnej karty lub aplikacji mobilnej. To rozwiązanie ma skutecznie wyeliminować problem podrzucania śmieci przez osoby nieuprawnione.

Monitoring, zgniatanie i indywidualne konta – przyszłość gospodarki odpadami?

Pojemniki wyposażone są w zaawansowane czujniki, które monitorują poziom ich zapełnienia. Zebrane dane są przesyłane do firmy zajmującej się wywozem odpadów, co pozwala na optymalizację tras i częstotliwości odbioru śmieci. Dodatkowo, po wrzuceniu worka do wnętrza komory, odpady są ważone, a następnie przypisywane do indywidualnego konta użytkownika za pomocą systemu informatycznego.

Kolejnym innowacyjnym rozwiązaniem jest zgniatarka, która zmniejsza objętość odpadów. Dzięki temu pojemniki mogą pomieścić więcej śmieci, co przekłada się na rzadsze opróżnianie i niższe koszty transportu.

Producent pojemników użyczył je miastu nieodpłatnie na okres testowy. „Jeśli się sprawdzą, niewykluczone, że zostaną na stałe” – dodał Artur Gernand. Testy potrwają 6 miesięcy i pozwolą ocenić efektywność tego rozwiązania w warunkach miejskich.

Inteligentne śmietniki. Co na to mieszkańcy?

Pod postem z informacją o inteligentnych śmietnikach, jaką zamieściło miasto wybuchła burza komentarzy.

- Boże, wszystko na aplikacje, dostępy, karty.... dlatego tego nikt nie używa bo za dużo z tym zachodu - można przeczytać.

- Świetna inicjatywa! Inteligentne pojemniki na śmieci to krok ku nowoczesnemu, bardziej ekologicznemu miastu - czytamy.

- Lepiej by było, gdyby nie pozwalały na wyrzucanie odpadów niewłaściwego typu, bo z segregacją jest słabo.