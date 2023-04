W Wisłoku znaleziono ciało 17-latka. To młody chłopak, który uciekał przed policją?

Pisanki z Orzechowiec to prawdziwe dzieła sztuki! [WIDEO, GALERIA]

Ciało 17-letniego chłopaka znaleziono w rzece Wisłok. W sobotę (8 kwietnia 2023) poinformowała o tym Grupa Specjalna Płetwonurków RP, która pracowała na prośbę komendanta Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.

- W dniu dzisiejszym (08.04.2023 r.) nad ranem Grupa Specjalna odnalazła w rzece Wisłok ciało młodego chłopaka. To w mojej ocenie człowiek, który w Rzeszowie dostał się do koryta rzeki kilka tygodni temu. Zadanie zostało wykonane na prośbę komendanta Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. Na odnalezienie ciała 17-latka czekali rodzice którzy do samego końca wierzyli w nasz zespół - przekazuje Maciej Rokus szef GSP RP.

W piątek (7 kwietnia 2023) płetwonurkowie przebadali odcinek o długości około 70 km.

- Z uwagi na zmienne warunki lustra wody i pogodę podchodziliśmy do sprawy trzykrotnie. W dniu wczorajszym przebadaliśmy około 70 km odcinek koryta rzeki od Zapory do ujścia Wisłoku do Sanu. Te badania przyniosły szereg wniosków, które wczoraj w nocy przekuliśmy na rzeczywistość i nad ranem w jednym z zatorów na rzece udało nam się ujawnić ciało uwięzione w podwodnych przeszkodach - precyzuje Maciej Rokus.

