Szok!

W wypadku zginęli rodzice trójki dzieci. Pijany kierowca obwinia ofiary. Szokujące słowa

Wypadek, do którego doszło w Jamnicy pod Stalową Wolą poruszył serca ludzi w całym kraju. W makabrycznym zdarzeniu zginęły dwie osoby – małżeństwo Marzena i Mariusz K., rodzice trzech małych chłopców. Cudem przeżył ich najmłodszy syn, Sebastian, który podróżował razem z nimi. W rodzinę wjechał pijany kierowca, Grzegorz G. W środę 29 listopada 2023 zamknął się przewód sądowy. To, co powiedział oskarżony i próbowali podnieść jego obrońcy jest tak szokujące, że ciężko sobie to wyobrazić. Według pijanego kierowcy winnym tragedii są ofiary, a on prosił o uniewinnienie!