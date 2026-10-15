Pogoda dla Rzeszowa na weekend, 16-18 października

Nadchodzący weekend w Rzeszowie przyniesie sporo chmur i stabilne temperatury, ale nie obędzie się bez deszczowego akcentu. Największe zmiany w pogodzie przyniesie sobota, podczas gdy niedziela okaże się najcieplejszym i najprzyjemniejszym dniem na spędzenie czasu na zewnątrz. Wiatr przez większość czasu będzie bardzo słaby.

Spokojny, ale pochmurny piątek w Rzeszowie

Weekend rozpocznie się pod znakiem dużego zachmurzenia. W piątek, 16 października, termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 11 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę będzie chłodna, z temperaturą spadającą do około 5 stopni. Tego dnia mogą pojawić się symboliczne, przelotne opady deszczu, jednak ich suma będzie niewielka. Wiatr pozostanie bardzo słaby, osiągając prędkość zaledwie 1 m/s, więc będzie praktycznie nieodczuwalny.

Deszczowa sobota. Pogoda może zmienić plany

Sobota, 17 października, przyniesie wyraźną zmianę w aurze. To właśnie tego dnia w Rzeszowie prognozowane są największe opady deszczu w ciągu całego weekendu. Chociaż zachmurzenie będzie umiarkowane, to suma opadów może sięgnąć 2 mm, co z pewnością wpłynie na plany spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Co ciekawe, będzie to najzimniejsza noc weekendu – temperatura spadnie do zaledwie 3 stopni. W dzień termometry wskażą blisko 12 stopni, a wiatr będzie niemal nieodczuwalny.

Najcieplejsza i sucha niedziela

Niedziela, 18 października, zapowiada się jako najprzyjemniejszy dzień weekendu, szczególnie dla tych, którzy czekają na przerwę od deszczu. Tego dnia w Rzeszowie nie powinno padać. Będzie to również najcieplejszy moment weekendu – temperatura w ciągu dnia wzrośnie do około 13 stopni Celsjusza. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie już znacznie cieplejsza od poprzedniej, ze wskazaniami na poziomie około 6 stopni. Niebo pozostanie w dużej mierze zachmurzone, a wiatr nieco przybierze na sile, osiągając prędkość około 2 m/s.

Jak spędzić weekend w Rzeszowie?

Pogoda w najbliższych dniach sugeruje elastyczne podejście do planów. Pochmurny, ale w miarę suchy piątek może jeszcze sprzyjać popołudniowym spacerom. Sobota, z uwagi na prognozowane opady deszczu, to lepszy czas na aktywności pod dachem – wizytę w kinie, muzeum czy spotkanie ze znajomymi w jednej z kawiarni. Z kolei niedziela, jako najcieplejszy i bezdeszczowy dzień, będzie idealną okazją, by nadrobić zaległości w plenerze, nawet mimo chmur. To dobry moment na dłuższy spacer po parku czy wycieczkę w zielone okolice miasta.

Dane pogodowe: OpenWeather