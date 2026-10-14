Znęcali się, skrępowali mu nogi i ręce, a na koniec zostawili w rowie. Wstrząsające zachowanie sami nagrali. Mają 17 i 18 lat

Dwóch nastolatków w wieku 17 i 18 lat nie dość, że znęcali się nad 49-latkiem, to na koniec postanowili się „pochwalić nagraniem”. W ten sposób do nagrania dotarli policjanci, którzy otrzymali informację, że na jednym z portali społecznościowych znajduje się wstrząsający filmik.

- Jak się okazało, do zdarzenia doszło na jednej z posesji w Sędziszowie Małopolskim. Napastnicy zachowywali się agresywnie wobec 49-latka, który był pod działaniem alkoholu. Kopali go, znieważali, poniżali, wyśmiewali, wyzywali i używali wobec niego słów wulgarnych. Pozbawili go również wolności poprzez skrępowanie rąk i nóg, a następnie pozostawili go w przydrożnym rowie - informuje policja.

Zarówno 17, 18, jak i 49-latek to mieszkańcy gminy Sędziszów Małopolski. Nagranie jednego ze sprawców faktycznie trafiło do mediów społecznościowych.

Znęcali się nad mężczyzną, trafili do aresztu

Mundurowi zatrzymali 17 i 18-latka, a zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im prokuratorskich zarzutów. Jak podaje policja, odpowiedzą za znęcanie się nad osobą nieporadną, bezprawne pozbawienie wolności oraz narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Sąd Rejonowy w Ropczycach przychylił się do wniosku Prokuratora i zastosował wobec dwóch młodych mężczyzn areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy.