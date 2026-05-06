IMGW wydało żółte ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem.

Alarmy obowiązują w województwie podkarpackim, w powiatach bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim i Krośnie.

Prognozuje się wiatr fenowy o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 70 km/h.

Ostrzeżenia są ważne w środę od godziny 10 do 16.

Żółte alerty IMGW. Gdzie uderzy silny wiatr?

Pogoda w Polsce ponownie daje się we znaki. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikowali najnowsze ostrzeżenia meteorologiczne dotyczące silnego wiatru. Alerty pierwszego stopnia zostały wydane dla kilku regionów, co oznacza potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia. Mieszkańcy tych obszarów powinni przygotować się na trudne warunki atmosferyczne i zachować szczególną ostrożność.

Zgodnie z komunikatem IMGW, żółte alerty przed silnym wiatrem obowiązują w województwie podkarpackim. Dotyczy to w szczególności następujących powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, krośnieńskiego oraz miasta Krosno. To właśnie tam przewiduje się najbardziej intensywne podmuchy wiatru, które mogą powodować szkody materialne i stanowić zagrożenie dla ludzi.

Prognozy wskazują, że w tych rejonach wystąpi silny wiatr fenowy, którego średnia prędkość może dochodzić do 40 km/h. Co więcej, w porywach wiatr może osiągać prędkość nawet około 70 km/h. Kierunek wiatru będzie zmienny, głównie z południowego zachodu i południa. Tego rodzaju wiatr, znany jako fen, charakteryzuje się nagłymi i silnymi podmuchami, co zwiększa ryzyko powstawania zniszczeń.

Pogoda w Polsce: Kiedy spodziewać się wichury?

Ostrzeżenia IMGW będą obowiązywać przez kilka godzin w środę. Zgodnie z oficjalnym komunikatem, alerty obowiązują od godziny 10:00 i potrwają do godziny 16:00. W tym czasie mieszkańcy wymienionych powiatów powinni unikać przebywania na otwartej przestrzeni, zabezpieczyć luźne przedmioty na balkonach i w ogrodach oraz zachować szczególną ostrożność podczas jazdy samochodem. Wiatr o prędkości 70 km/h może łamać gałęzie i przewracać słabsze konstrukcje, dlatego zaleca się monitorowanie sytuacji pogodowej i stosowanie się do zaleceń służb.

Ostrzeżenia przed burzami i opadami deszczu

W środę i czwartek (6 i 7 maja) spodziewane są również burze i opady deszczu. Żółte alerty związane z tym zjawiskiem obowiązują w dwóch pasach naszego kraju. Na północy front rozciąga się od zachodniej granicy niemal po Suwałki, obejmując między innymi Szczecin, Koszalin, Słupsk, Trójmiasto, Elbląg i Olsztyn. Na tym terenie padać ma przede wszystkim w środę, 6 maja. Tego dnia obowiązuje również żółty alert burzowy w powiecie kłodzkim.

Dzień później burze mają wystąpić na południu kraju; w pasie od południowo-zachodniej Małopolski po północną część województwa lubelskiego, dotykając między innymi Podhale, Tarnów, Nowy Sącz, Rzeszów, Przemyśl, Lublin, Chełm, Tarnobrzeg oraz Zamość.

Sonda Czy śledzisz ostrzeżenia IMGW? TAK NIE