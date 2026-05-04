Seryjny podpalacz złapany! Areszt dla 23-latka

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-05-04 17:30

Policja zatrzymała 23-letniego mieszkańca Mielca podejrzanego o serię podpaleń w jednym z bloków. Mężczyzna usłyszał trzy zarzuty i przyznał się do winy. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Śledczy sprawdzają, czy ma związek także z innymi pożarami w mieście.

Podpalacze zatrzymani w centrum Torunia! Ich wiek szokuje

i

Autor: Pexels.com Podpalacze zatrzymani w centrum Torunia! Ich wiek szokuje

Przełom w sprawie podpaleń w bloku w Mielcu. 23-latek trafił do aresztu

Policjanci z Mielca zatrzymali 23-letniego mężczyznę podejrzanego o podpalenia w jednym z bloków mieszkalnych. Sprawa dotyczy kilku zdarzeń, do których dochodziło w tej samej klatce schodowej. Do jednego z nich doszło w niedzielę, 26 kwietnia, przy ulicy Godlewskiego. Ktoś podpalił drzwi do pomieszczenia piwnicznego. Na miejsce wezwano straż pożarną, która szybko opanowała sytuację. Jak ustalili policjanci, nie był to odosobniony przypadek. W tej samej klatce już wcześniej dochodziło do podobnych zdarzeń. Między czerwcem a październikiem miały miejsce trzy pożary komórek lokatorskich. Funkcjonariusze zaczęli zbierać dowody i sprawdzać tropy. Udało się wytypować podejrzanego. Okazał się nim 23-letni mieszkaniec Mielca. Mężczyzna został zatrzymany i przesłuchany.

Sprawa jest rozwojowa. Mężczyzna może odpowiadać także za inne podpalenia w mieście

Zebrane dowody pozwoliły na postawienie mu trzech zarzutów uszkodzenia mienia. Chodzi o straty poniesione przez mieszkańców i spółdzielnię mieszkaniową. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. To jednak może nie być koniec sprawy. Policja sprawdza, czy 23-latek ma związek także z innymi podpaleniami, które miały miejsce w Mielcu. Postępowania w tych sprawach są nadal prowadzone. Prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie aresztu. Sąd przychylił się do tego wniosku. Mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie tymczasowym. Policja przypomina, że każdy przypadek podejrzanego zachowania, szczególnie w piwnicach czy na klatkach schodowych, warto zgłaszać. Szybka reakcja może zapobiec poważniejszym skutkom. Śledztwo w sprawie podpaleń w Mielcu trwa. Funkcjonariusze sprawdzają wszystkie możliwe powiązania i nie wykluczają kolejnych zarzutów. 

Sonda
Byłeś/aś kiedykolwiek świadkiem podpalenia?
QUIZ. Rozpoznaj miasto wyłącznie po jednym zdjęciu. Test dla turystów i wzrokowców!
Pytanie 1 z 10
Jakie to miasto?
Spodek, Katowice
Mężczyzna spłonął na przystanku. Domniemany sprawca podpalenia zatrzymany
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MIELEC
PODPALENIE