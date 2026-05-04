Policyjny pościg zakończony wypadkiem. Motocykl uderzył w kobietę

Marta Grabiec
2026-05-04 12:16

Do groźnego zdarzenia doszło 2 maja około godziny 13:15 w miejscowości Jabłonica koło Jasła. Policyjny pościg za kierowcą BMW zakończył się wypadkiem, w wyniku którego ranna została 27-letnia kobieta. Sprawą zajmują się obecnie prokuratura oraz komenda wojewódzka w Rzeszowie.

Policyjny pościg za kierowcą BMW

Jak wynika z doniesień, kierujący samochodem marki BMW zignorował sygnały do zatrzymania się w trakcie kontroli drogowej. Funkcjonariusze bezzwłocznie ruszyli w pogoń za uciekającym autem, a akcja miała miejsce na trasach w okolicach Jabłonicy.

Niestety, podczas tych działań doszło do niebezpiecznego incydentu. Jeden z policjantów jadących na motocyklu nie zapanował nad maszyną na zakręcie, co skutkowało zjechaniem z jezdni na przylegającą łąkę.

Motocyklista potrącił 27-latkę

Po opuszczeniu drogi policyjny motocykl uderzył w przebywającą na łące kobietę. Wskutek tego zderzenia 27-latka została ranna i konieczne było wezwanie pomocy medycznej.

Reagując na wypadek kolegi, drugi z policjantów przerwał pościg za uciekinierem, aby zająć się poszkodowaną kobietą. Ze wstępnych informacji wynika, że funkcjonariusz kierujący motocyklem nie doznał żadnych obrażeń.

Kobieta została zabrana do Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Natomiast kierowcy BMW, który zainicjował policyjną akcję, udało się zbiec i uniknął zatrzymania.

Straż pożarna i pogotowie ratunkowe w akcji

Na miejsce wypadku wezwano liczne służby. W interwencji uczestniczyli strażacy z JRG PSP Jasło, a także ochotnicy z KSRG OSP Święcany i OSP Jabłonica. Zespół ratownictwa medycznego z Krosna, dyżurujący w Jaśle, również przybył na miejsce zdarzenia.

W czasie pracy służb ratunkowych, przejazd drogą był całkowicie niemożliwy w obu kierunkach.

Sprawa jest w toku, a jej wyjaśnieniem zajmuje się komenda wojewódzka w Rzeszowie oraz miejscowa prokuratura, które zbadają wszystkie okoliczności pościgu i wypadku.

