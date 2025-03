Na początku wiosny w Parku Zamkowym w Łańcucie można zobaczyć kwitnące krokusy, przebiśniegi i śnieżyce wiosenne, które jako pierwsze przebijają się przez ziemię. Wkrótce dołączają do nich narcyzy i tulipany, a także forsycje obsypane żółtymi kwiatami. W kwietniu i maju zakwitają magnolie i wiśnie ozdobne, wprowadzając do ogrodu niezwykłe barwy i zapachy. W dalszej części wiosny można podziwiać rododendrony oraz różaneczniki, które są jedną z większych atrakcji parku. W maju i czerwcu rozkwitają bzy, jaśminowce oraz piwonie, a ogrody zaczynają pachnieć intensywniej. W tym czasie pojawiają się także pierwsze róże, które przez całe lato będą zdobić parkowe rabaty.

Słoneczna pogoda sprzyja spacerom po parku, gdzie można podziwiać nie tylko kwitnące rośliny, ale również zabytkowe elementy architektury ogrodowej, takie jak pergole, fontanny czy glorietta z 1800 roku. To idealne miejsce na spędzenie wolnego czasu, ciesząc się pięknem przyrody i bogactwem historii. W najbliższych dniach prognozy zapowiadają częściowo słoneczną pogodę z temperaturami sięgającymi 17°C, co dodatkowo zachęca do odwiedzenia parku i obserwowania budzącej się do życia przyrody.

Najpiękniejsze storczyki w łańcuckiej storczykarni

Historia Parku Zamkowego w Łańcucie

Park Zamkowy w Łańcucie to jedno z najpiękniejszych założeń ogrodowych w Polsce. Jego historia sięga XVIII wieku, kiedy to otaczający zamek ogród barokowy przekształcono w stylu angielskiego parku krajobrazowego. Rozbudowę i modernizację ogrodu zawdzięczamy przede wszystkim księżnej Izabeli Lubomirskiej, która wprowadziła do niego egzotyczne rośliny i modne rozwiązania ogrodowe. W XIX wieku park był dalej rozwijany, a do dziś zachowało się wiele imponujących okazów drzew i krzewów, w tym pomnikowe dęby, platany czy miłorzęby. Dziś park to nie tylko piękne miejsce do spacerów, ale też ważny element historii tego wyjątkowego zamku. Wiosną szczególnie warto go odwiedzić, by podziwiać bogactwo roślinności i cieszyć się pierwszymi ciepłymi dniami.