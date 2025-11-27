Wstrząsające, co 44-latek miał zrobić w autobusie. Mama nastolatki złożyła zawiadomienie

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2025-11-27 14:49

Rzeszowscy policjanci zatrzymali 44-letniego mężczyznę, podejrzanego o napastowanie nastolatki w autobusie komunikacji miejskiej. Zawiadomienie w tej sprawie złożyła matka dziewczyny. Decyzją sądu, mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące. Policja apeluje do innych potencjalnych ofiar o zgłaszanie się!

MPK Rzeszów

i

Autor: MS

Do zatrzymania doszło w niedzielę, 9 listopada, przez kryminalnych z komisariatu na ulicy Rejtana w Rzeszowie. Zatrzymany to mieszkaniec powiatu rzeszowskiego. Zebrane dowody wskazują, że dwa dni wcześniej, w autobusie komunikacji miejskiej, dopuścił się „innej czynności seksualnej” wobec nastolatki. Matka dziewczyny złożyła zawiadomienie.

Policja apeluje o zgłaszanie się ofiar

Policjanci nie wykluczają, że zatrzymany 44-latek może mieć związek z innymi podobnymi zdarzeniami, o których pisano w lokalnych mediach społecznościowych. Jak dotąd żadna z pokrzywdzonych kobiet nie zdecydowała się jednak na oficjalne zgłoszenie sprawy.

Po otrzymaniu zawiadomienia od matki pokrzywdzonej, policjanci zabezpieczyli zapis monitoringu z autobusu. Na jego podstawie ustalono, że zatrzymany mężczyzna jest związany ze zdarzeniem.

Polecany artykuł:

Horror w Sanoku. Prokuratura ujawnia nowe fakty. Matka się broniła, ale zginęła…

Prokuratura wszczyna śledztwo

Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu.

Zebrany przez śledczych z komisariatu materiał dowodowy trafił do Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów, która wszczęła w sprawie śledztwo. Prokurator przesłuchał zatrzymanego mężczyznę w charakterze podejrzanego o popełnienie przestępstwa. 44-latek przyznał się do zarzucanego mu czynu. Złożył też wyjaśnienia - podaje KMP Rzeszów.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratora o zastosowanie wobec podejrzanego aresztu tymczasowego i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 44-latka na okres najbliższych 3 miesięcy.

Policjanci z komisariatu na ul. Rejtana, zawracają się z apelem do wszystkich kobiet, które na przestrzeni ostatnich miesięcy doświadczył podobnych, przykrych sytuacji, o kontakt, w celu zebrania jak największej ilości informacji.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RZESZÓW