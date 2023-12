Wyjątkowy wernisaż wystawy fotografii. W Rzeszowie zobaczysz prace Marka Arcimowicza z National Geographic

Na zakończenie tegorocznej V edycji Rzeszowskiego Weekendu Fotografii przygotowano prawdziwą ucztę dla ducha! W piątek, 15 grudnia 2023 o godz. 18.00 odbędzie się wernisaż wystawy fotografii Marka Arcimowicza pt. “W poszukiwaniu białej plamy na mapie – zdobycie Tramen Tepui”. Ekspozycji prac towarzyszyć będzie spotkanie autorskie połączone z prezentacją materiału fotograficznego w formie pokazu multimedialnego, wykonanego w trakcie wyprawy w 2012 roku. Wystawę zaplanowano w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa, ul. 3 Maja 9, I piętro. Wstęp wolny!

Wystawa, którą będzie można podziwiać rozpoczyna jednocześnie wyjątkowy rok jubileuszu autora z okazji 30 lat pracy artystycznej i 25 lat pracy dla magazynu National Geographic Polska.

Marek Arcimowicz fotografował we wszystkich strefach klimatycznych Ziemi! Zawsze interesowało go to, co egzotyczne, nieznane, odległe. Od 2014 do 2018 pełnił funkcję fotografa w projekcie „Kobieta na krańcu świata” Martyny Wojciechowskiej. Jego fotoreportaż „Ludzie duchy” ze szkoły w Buhangija w Tanzanii, gdzie uczą się odrzuceni przez społeczeństwo albinosi, można było zobaczyć w wydaniu „National Geographic Polska” oraz podczas wystawy o tym samym tytule.

Jego prace były eksponowane na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, m.in. „Oczami fotografów National Geographic”, publikowano je też na łamach wydawnictw książkowych i prasy. W 2016 roku z rąk prezydenta miasta odebrał tytuł ambasadora Wałbrzycha - obok takich osobowości jak Krzesimir Dębski czy Olga Tokarczuk.Jest twórcą, gospodarzem i współorganizatorem festiwalu fotograficznego “FotoCamp”. Okazjonalnie - również wykładowcą akademickim. Fotografem magazynu National Geographic Polska jest od początku istnienia pisma, czyli od 1999 roku.

