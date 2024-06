Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024 na Podkarpaciu. Kto uzyskał mandat?

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024

O godzinie 21.00 w niedzielę 9 czerwca zakończyło się głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024. Kto uzyskał mandat? Na to pytanie odpowiedź poznamy dopiero za kilka a nawet kilkanaście godzin. Wszystko zależy bowiem od frekwencji i podziału mandatów na wszystkie okręgi wyborcze. Prawdopodobnie województwo podkarpackie będzie miało dwa, maksymalnie trzy mandaty do Europarlamentu. Oznacza to, że z Podkarpacia wybranych zostanie tylko trzech kandydatów, którzy rozpoczną prace w Brukseli.

Wyniki wyborów do Europarlamentu 2024. Kto wygrał na Podkarpaciu?

Podkarpacie to 9. okręg wyborczy w Polsce. Z tego regionu o mandaty walczyło 69 kandydatów z siedmiu list wyborczych.

Mandat do Europarlamentu w eurowyborach według wyników sondażowych exit poll przeprowadzonych przez Ipsos uzyskali ci kandydaci z Podkarpacia

Daniel Obajtek

Elżbieta Łukacijewska

Bogdan Rzońca - mandat niepewny

Wybory do Europarlamentu 2024. Kandydaci z Podkarpacia

W wyborach do Parlamentu Europejskiego na Podkarpaciu największe szanse na zdobycie mandatów miały tzw. „jedynki”, czy kandydaci, którzy otwierali listy wyborcze swoich partii i komitetów.

Na Podkarpaciu „jedynką” Prawa i sprawiedliwości był Daniel Obajtek, były prezes Orlenu. Na drugim miejscu na liście był Bogdan Rzońca, który ubiegał się o kolejną kadencję w Brukseli.

Na pierwszy miejscu na liście Koalicji Obywatelskiej znalazła się Elżbieta Łukacijewska, który europosłanką jest nieprzerwanie od 2009 roku. Na drugim miejscu znalazła się była wiceprezydent Rzeszowa, Jolanta Kaźmierczak.

Listę Lewicy na Podkarpaciu otwierała Wiktoria Barańska, zaś Trzeciej Drogi posłanka Elżbieta Burkiewicz. Tomasz Buczek znalazł się na pierwszym miejscu na liście Konfederacji, a Paweł Frankiewicz na liście Bezpartyjnych Samorządowców. Komitet Wyborczy PolExit na samym szczycie swojej list na Podkarpaciu umieścił Grzegorza Rykałę.