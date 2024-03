Autobus wjechał w audi. Troje rannych pasażerów w szpitalu

Wchodząc do auta ledwo trzymał się na nogach. Pijany 38-latek zatrzymany przez świadków

Podkarpackie. Zderzenie autobusu z audi na ul. Lwowskiej w Rzeszowie

W poniedziałkowy poranek (4.03.2024 r.) doszło do zderzenia dwóch pojazdów na ulicy Lwowskiej w Rzeszowie. 62-letni kierowca autobusu, mieszkaniec powiatu łańcuckiego, wjechał w jadące przed nim audi, za kierownicą którego siedziała 41-latka z powiatu rzeszowskiego.

Kierowca autobusu zobaczył niewidomą przy przejściu dla pieszych. Jego reakcja poruszyła wszystkich

Kolizja w Rzeszowie doprowadziła do hospitalizacji trójki pasażerów autobusu: 47-letniej mieszkanki Łańcuta oraz dwojga mieszkańców Rzeszowa, 63-letniej kobiety i 65-letniego mężczyzny. Z obrażeniami zostali przetransportowani do szpitala. Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie ustalili, że do wypadku doprowadziła nieuważność kierowcy autobusu. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.