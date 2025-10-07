Wypadek na S19 pod Rzeszowem

Do wypadku doszło na S19 na wysokości Trzebuski. Jak informowało GDDKiA, około godziny 8.00 zderzyły się dwa samochody osobowe. Zdarzenie spowodowało ogromne utrudnienia w ruchu drogowym. Dwie osoby trafiły do szpitala.

Policjanci z KMP w Rzeszowie przekazali wstępne informacje o wypadku.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący bmw, najprawdopodobniej najechał na naczepę poprzedzającego go pojazdu ciężarowego. Następnie zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się czołowo z kierującą audi - podają policjanci.

Obydwoje kierowców zostało rannych i trafili pod opiekę lekarzy. Zostali przewiezieni do szpitali w Rzeszowie i Leżajsku. Funkcjonariusze sprawdzili ich stan trzeźwości i ustalili, że byli trzeźwi.

Jak doszło do wypadku? Ta kwestia będzie szczegółowo sprawdzana, jednak jak donoszą policjanci, prawdopodobną przyczyną zdarzenia było zaśnięcie kierowcy bmw.

S19: wypadek. Utrudnienia 7.10.2025

W miejscu wypadku na drodze S19 występują utrudnienia w ruchu. Niestety, nie mamy dobrych wieści - mogą potrwać one jeszcze jakiś czas. Na miejscu działają policjanci, którzy wyznaczyli objazdy.

- Droga S19, na której doszło do wypadku jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Mundurowi wyznaczyli objazdy. Utrudnienia mogą potrwać nawet do południa - informuje KMP Rzeszów.

Utrudnienia są potężne, kierowcy powinni uzbroić się w cierpliwość.