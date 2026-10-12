Wypadek w centrum Rzeszowa. Jedna osoba trafiła do szpitala

W poniedziałek 12 października, przed godz. 11:00, na Rondzie Dmowskiego w Rzeszowie doszło do wypadku.

19-letni kierowca Fiata najechał na tył Citroena, ponieważ nie zachował bezpiecznej odległości.

W wyniku zdarzenia 47-letnia kierująca Citroenem doznała obrażeń i trafiła do szpitala.

Do zdarzenia doszło w samym centrum Rzeszowa – na Rondzie Dmowskiego w poniedziałek 12 października przed godz. 11.00. Z ustaleń policji wynika, że 19-letni kierowca Fiata miał najechać na Citroena, który znajdował się przed nim.

- Jak wstępnie ustalili funkcjonariusze ruchu drogowego komendy miejskiej, 19-letni kierujący Fiatem, na Rondzie Dmowskiego jadąc w stronę ul. Krakowskiej, najprawdopodobniej nie zachował bezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzającego i najechał na tył Citroena – podaje KMP Rzeszów.

Policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierujących, byli trzeźwi.

W wyniku zdarzenia 47-letnia kierująca Citroenem doznała obrażeń i został hospitalizowana.