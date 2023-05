Zaatakował trzy osoby w tym dziecko! Horror w biały dzień

Co postanowi sąd?

W niedzielne popołudnie 55-letnia kobieta wraz ze swoim synem spacerowali po os. Baranówka w Rzeszowie. W pewnej chwili zauważyli idącego z naprzeciwka mężczyznę, który słuchał głośno muzyki. Nagle mężczyzna, bez żadnej przyczyny, rzucił w kobietę bezprzewodowym głośnikiem!

- Gdy kobieta zwróciła mu uwagę, wpadł w furie. Przewrócił ją na ziemię, kopał i uderzył szklaną butelką w głowę. Wyzywał i groził, że ją zabije. Gdy syn próbował pomóc matce, został dwukrotnie kopnięty w głowę. Gdy kobieta próbowała zadzwonić po pomoc, napastnik wyrwał jej z dłoni telefon i rzucił nim o ziemię uszkadzając go. W konsekwencji tego zdarzenia pokrzywdzona 55-latka trafiła do szpitala. Jej syn nie wymagał pomocy medycznej - informują rzeszowscy policjanci.

To jednak nie wszystko, czego miał się dopuścić furiat. Chwilę później, na sąsiedniej ulicy, miał również głośnikiem bezprzewodowym, zaatakować 13-letniego chłopca. Na szczęście obrażenia nastolatka nie były poważne.

Policjanci ustalili, że dodatkowo ten sam mężczyzna uszkodził jeszcze zaparkowany na ul. Starzyńskiego pojazd marki dodge, wybijając w nim dwie szyby boczne. Właściciel wycenił na kwotę 2 tys. złotych.

Prokuratura Rejonowa dla m. Rzeszów przedstawiła Marcinowi R. zarzut popełnienia czterech przestępstw, tj. średniego uszczerbku na zdrowiu, lekkiego uszczerbku na zdrowiu, kierowania gróźb karalnych pozbawienia życia oraz zniszczenia mienia. Dodatkowo 29-latkowi zarzucono, że wszystkich czynów dopuścił się działając publicznie, bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, tzn. w warunkach występku o charakterze chuligańskim. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowy areszt na okres 3-miesięcy.

Jak informuje Krzysztof Ciechanowski rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, Marcin R. przyznał się tylko do jednego z zarzucanych mu czynów tj. do uszkodzenia pojazdu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. 29-latek był dotychczas wielokrotnie karany, m.in. za przestępstwa przeciwko mieniu, zdrowiu i życiu oraz bezpieczeństwu w komunikacji.

