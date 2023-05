Straszne!

Zawadka. 15-letni Mateusz miał nożem zabić własnego ojca. Wkrótce usłyszy wyrok

Do tej tragedii doszło we wsi Zawadka pod Strzyżowem. Był dzień 25 maja 2022 roku, kiedy 15-letni Mateusz T. miał zabić nożem własnego ojca, 49-letniego Adama T. Według relacji mieszkańców wsi w domu rodziny T. dochodziło do strasznych rzeczy. Przemoc, agresja i alkohol miały być na porządku dziennym, a felernego dnia nastolatek miał pozbawić życia mężczyznę, stając w obronie matki. Dzisiaj odpowiada przed sądem za zabójstwo.