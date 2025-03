Po kilku dniach słońca i ciepła trudno pogodzić się z tym, że pogoda w marcu jest "jak w garncu" i bywa, że wiosenna aura miesza się z zimową. Sobota zapowiada się właśnie na zimowo - będzie chłodno, z deszczem i śniegiem.

Jak wynika z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w dzień zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko na południu i południowym wschodzie okresami duże.

- Miejscami na południowym wschodzie opady deszczu, deszczu ze śniegiem i lokalnie oraz w górach śniegu. Na krańcach południowo-wschodnich suma opadów około 10 mm. W Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do 10 cm - podaje IMGW.

Będzie chłodno - warto pamiętać o założeniu cieplejszych ubrań.

- Temperatura maksymalna od 4°C do 8°C, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, około 2°C - podaje IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie okresami porywisty, północno-wschodni i północny. Wysoko w górach wiatr w porywach do 60 km/h, może powodować zamiecie, a w Karpatach również zawieje śnieżne.

Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, że w nocy z soboty na niedzielę (15.03.2025/16.03.2025) na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie będzie małe lub bezchmurnie, tylko na południowym wschodzie zachmurzenie duże i tam miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem. W Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm.

- Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od -5°C do -2°C, cieplej na wybrzeżu i miejscami na południowym wschodzie, od -1°C do 0°C. W kotlinach sudeckich spadek temperatury do około -7°C - czytamy na stronie IMGW.