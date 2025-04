Co robić, gdy ukąsi żmija? Ratownicy przed majówką przypominają o zagrożeniach

Strażacy dwa razy ratowali to samo zwierzę. Koziołek zaklinował się w ogrodzeniu

Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Sanoku w mediach społecznościowych opisało akcję ratowniczą, w której brali udział wraz z ratownikami GOPR Bieszczady. Służby zostały wezwane do niecodziennego przypadku na szlaku.

- Drodzy miłośnicy Bieszczadów... Wraz z budzącą się wiosną i zbliżającym się długim weekendem majowym oraz wycieczkami szkolnymi, przypominamy o ostrożności podczas pobytu w górach-zaznaczali. Dziś (29.04.2025-przyp. autora) nasz Zespól Ratownictwa Medycznego (…) stacjonujący w Lutowiskach został zadysponowany do szesnastoletniego turysty, który w trakcie wycieczki na Połoninę Wetlińską został ukąszony przez żmiję- czytamy w opisie akcji - Dzięki sprawnej interwencji GOPR Bieszczady, poszkodowany otrzymał profesjonalną pomoc medyczną (wywiad, kontrola parametrów, leki dożylne, unieruchomienie) i został przetransportowany quadem na Przełęcz Wyżną, gdzie przejął go nasz zespół. Pacjent w stabilnym stanie trafił do Szpitala Powiatowego w Lesku - przekazali ratownicy.

Co zrobić po ukąszeniu przez żmiję?

Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe przy okazji tego zdarzenia przypomniało co powinniśmy zrobić po ukąszeniu przez węża. Pierwsze chwile są bardzo ważne i mogą bardzo ułatwić pracę ratowników później, a nam oszczędzić wiele stresu w przyszłości.

- W Bieszczadach występuje kilka rodzajów węży (żmija zygzakowata, zaskroniec, eskulapa, gniewosz plamisty), ale tylko żmija zygzakowata jest jadowita! Nie znaczy to, że każde ukąszenie żmii zygzakowatej może okazać się niebezpieczne ponieważ 60 % ukąszeń żmij to tzw. ukąszenia suche czyli takie, w którym skóra zostaje przebita, jednak nie następuje wstrzyknięcie jadu. Nie wpadaj w panikę tylko postępuj zgodnie z następującymi wskazówkami - zaznaczali ratownicy.

Specjaliści wypunktowali, co jest najważniejsze kiedy zostaniemy ukąszeni przez węża:

Upewnij się, że nie ma dodatkowych ukąszeń

Spróbuj zidentyfikować węża, ale nie próbuj go złapać (np. zrób zdjęcie)

Uspokój ofiarę ukąszenia, powiedz jej, żeby usiadła lub położyła się i jak najmniej się poruszała.

Natychmiast skontaktuj się ze służbami ratunkowymi. Jeśli znajdujesz się na szlaku z dala od dróg asfaltowych zainstaluj aplikację Ratunek i postępuj zgodnie z jej wskazaniami.

Usuń biżuterię, zegarek lub ciasną odzież.

Jeśli posiadasz czystą, butelkowaną wodę spłucz obficie ranę w miejscu ukąszeniu.

Załóż suchą jałową gazę na miejsce ukąszenia.

Unieruchom ukąszoną kończynę i kontroluj parametry życiowe ofiary do czasu przybycia służb ratunkowych

Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe niezmiennie przypomina też, żeby być świadomym turystą i rozsądnie dobierać trasy wędrówek po górach oraz zadbać o swoje bezpieczeństwo najlepiej jak to możliwe.

- Planując wycieczki górskie, warto zainstalować aplikację Ratunek, ułatwiającą Waszą lokalizację w sytuacji potrzeby. Życzymy Wam bezpiecznych i pełnych wrażeń wędrówek po naszych pięknych Bieszczadach!- podsumowali.