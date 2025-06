Żołnierze WOT postawieni w stan gotowości. Mogą być wezwani w każdej chwili

Nielegalny skład broni przy granicy z Ukrainą? Mieszkańcy drżą o swoje życie. "Kto to wie, co oni przywozili"

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed możliwymi burzami z bardzo silnym wiatrem i deszczem. Będzie on obowiązywał w sobotę, a także w nocy z soboty na niedzielę na terenie całego kraju. RCB ostrzega, by przygotować się na możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu. IMGW w sobotę (7.06) około godz. 16 wydał III, czyli najwyższy stopień ostrzeżenia przed burzą. Alert obowiązywać będzie do soboty do godz. 24 i obejmie woj. świętokrzyskie, lubelskie i południowo-wschodnią część woj. mazowieckiego. Na tych obszarach mogą wystąpić burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 40 mm oraz lokalnie porywy wiatru do 120 km/h. Miejscami możliwy jest grad.

W pozostałych częściach kraju obowiązują ostrzeżenia niższych stopni:

Ostrzeżenia II stopnia wydano m.in. dla województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego, części opolskiego, północy Podkarpacia, świętokrzyskiego i części łódzkiego. Mogą tam wystąpić burze z ulewnym deszczem do 50 mm, porywy wiatru do 100 km/h oraz grad.

Ostrzeżenia I stopnia obowiązują w: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim i części Podlasia. Tam spodziewane są deszcze do 30 mm i wiatr do 85 km/h.

Żołnierze WOT w gotowości

W związku z wydanymi przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa alertami, wprowadzono gotowość żołnierzy WOT do wsparcia samorządów lokalnych w ewentualnym zwalczaniu skutków nawałnic i burz. - Żołnierze w całej Polsce mogą otrzymać wezwanie do natychmiastowego stawiennictwa - informuje WOT.

Zobacz: RADAR BURZOWY ONLINE W INTERNECIE

Alert RCB: „Zabezpiecz rzeczy i unikaj otwartych przestrzeni”

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-y ostrzegające przed możliwymi skutkami gwałtownej pogody – nie tylko intensywnym deszczem i wichurami, ale także podtopieniami, przerwami w dostawie prądu i uszkodzeniami mienia. Służby apelują o ostrożność, śledzenie komunikatów oraz zabezpieczenie przedmiotów mogących zostać porwane przez wiatr.