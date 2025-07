Żywioł uderzył w Podkarpacie! Strażacy z regionu mieli ręce pełne pracy

Po raz kolejny w bardzo krótkim odstępie czasu Podkarpacie nawiedziły potężne nawałnice. Porywisty wiatr i ogromne, błyskawiczne ulewy sieją spustoszenie. Służby mają pełne ręce roboty.

- 270 razy wyjeżdżali do tej pory (ok. 8.00 rano w poniedziałek, 14 lipca 2025 –przyp. autora) podkarpaccy strażacy do usuwania skutków intensywnych burz, które przeszły wczoraj wieczorem i w nocy nad naszym województwem - podawała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

- Nasze działania polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów, gałęzi i drzew leżących na jezdniach, chodnikach, posesjach, liniach energetycznych. Wypompowywaliśmy wodę z zalanych posesji i udrożnialiśmy przepusty drogowe - przekazał bryg. Marcin Betleja, Rzecznik Prasowy KW PSP w Rzeszowie.

Najwięcej interwencji w związku z nawałnicami odnotowano w powiatach ropczycko-sędziszowskim, rzeszowskim, strzyżowskim i dębickim. Jednak ulewne deszcze nie ominęły innych regionów.

We wtorek, 8 lipca Podkarpacie również zmagało się ze skutkami potężnych nawałnic. Wówczas jedną z najbardziej poszkodowanych miejscowości był Głuchów pod Łańcutem, gdzie wiatr zerwał kilka dachów, a jeden z domów całkowicie została wyłączony z użytkowania przez Nadzór Budowalny, po stratach jakie odnotowano w związku z kilkuminutową nawałnicą.

Przed nami burzowy tydzień. Prognozy nie są najbardziej optymistyczne, dlatego warto wiedzieć jak zabezpieczyć się przed burzą. Przede wszystkim należy unikać przebywania na otwartej przestrzeni, a w miarę możliwości schronić się w budynku lub samochodzie. Ważne jest, aby odłączyć urządzenia elektryczne od prądu i unikać korzystania z nich podczas burzy. Dodatkowo, warto sprawdzić stan instalacji odgromowej i rozważyć instalację listew antyprzepięciowych.

Gdy przebywasz w domu podczas burzy:

Unikaj przebywania w pobliżu okien, drzwi, kominków i metalowych przedmiotów.

Nie używaj urządzeń elektrycznych, w tym telefonów stacjonarnych, a telefony komórkowe najlepiej odłożyć na bok.

Wyłącz i odłącz od prądu telewizory, komputery, a także inne urządzenia elektroniczne, w tym routery i dekodery.

Zadbaj o to, aby wszystkie przewody były w dobrym stanie.

Jeśli to możliwe, unikaj korzystania z wody w czasie burzy.

Zapewnij sobie alternatywne źródło światła, np. latarkę z bateriami.

Podczas burzy na otwartej przestrzeni:

Jak najszybciej poszukaj schronienia w budynku lub samochodzie.

Jeśli nie masz możliwości schronienia, unikaj wysokich drzew i innych izolowanych obiektów.

Nie chowaj się pod skalnymi półkami, wiatami autobusowymi ani otwartymi altanami.

Rozdziel się, jeśli jesteś w grupie, aby zmniejszyć ryzyko porażenia piorunem.

Unikaj przebywania w pobliżu metalowych przedmiotów i wody.

Jeśli jesteś w górach, natychmiast zejdź do schroniska lub poszukaj jaskini.

Dodatkowe środki ostrożności:

Zainstaluj piorunochron w swoim domu.

Rozważ zamontowanie listew antyprzepięciowych do ochrony elektroniki.

Regularnie sprawdzaj stan instalacji elektrycznej i piorunochronu.-Pomyśl o ubezpieczeniu domu od skutków uderzenia pioruna.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo podczas burzy jest najważniejsze. Stosując się do powyższych wskazówek, możesz zminimalizować ryzyko niebezpiecznych sytuacji.

