Anoreksja przejęła kontrolę nad życiem Oli. Dramatyczny apel mamy 15-latki z Jastrzębia-Zdroju

Kiedy zapytałem panią Barbarę, kiedy zaczęły się problemy jej córki, odpowiedziała, że w trakcie pandemii. Zdalne lekcje, osamotnienie spowodowane odcięciem od rówieśników, ale także, jak czytamy na zrzutce, odrzucenie ze strony bliskiej osoby doprowadziły Olę do sytuacji, w której znalazła się w potrzasku. Dziewczyna ograniczyła pokarmy. Chudła z dnia na dzień. Konieczna była wizyta w szpitalu.

Anoreksja, na którą choruje Ola, objawia się stopniowo. Najpierw pojawia się strach przed przytyciem. Rezygnuje się z części posiłków bądź zmniejsza ich objętość. W głowie zaczyna się kreowanie wizerunku samego siebie z dużą dozą krytycyzmu. Fizycznie odczuwa się głód, ale nie przyjmuje się jedzenia. Chorobowa spirala nakręca się. Coraz trudniej nad nią zapanować. Tym bardziej, że podobnie jak depresja, anoreksja ma podłoże psychiczne.

Ola choruje na anoreksję bulimiczną. Je, ale po jakimś czasie organizm odrzuca pokarmy. Nie jest już to jednak wybór 15-letniej pacjentki. To choroba kompletnie przejmuję kontrolę nad ciałem i doprowadza do stopniowej dewastacji organizmu. W skrajnym przypadku anoreksja prowadzić może do śmierci pacjenta.

Pani Barbara walczy o córkę. Obecnie 15-latka przebywa w szpitalu w Sosnowcu. - Ola musiała przerwać naukę w szkole kolejny raz, aby rozpocząć swoją walkę z czasem o siebie. Jest to najtrudniejszy okres w jej życiu, w tej nierównej walce z samą chorobą , anoreksją i o samą siebie - napisała kobieta w serwisie zrzutka.pl. Podkreśla, ze daje córce tyle ciepła, ile tylko może. Walka z podstępnym przeciwnikiem trwa, ale potrzebna jest pomoc.

Szansą dla Oli jest pobyt w specjalistycznym ośrodku, gdzie leczy się zaburzenia odżywiania. Córka pani Barbary jest już po pierwszym etapie leczenia w ramach turnusu Drzewo Życia w Malwie, który odbył się w marcu ubiegłego roku 2022. Okazało się, że przy wsparciu specjalistów, można skutecznie walczyć z chorobą. Pani Barbara wierzy, że jej córka da sobie radę. Potrzebne jest jednak Wasze wsparcie. Jeśli uda się zebrać około 40 tys. złotych, dziewczyna będzie mogła wyjechać na turnus. Tam pod opieką psychologów, psycho-dietetyków, psychiatrów i terapeutów może zawalczyć o swoje lepsze jutro.

Każdy, kto chce wesprzeć 15-letnią Olę z Jastrzębia-Zdroju w walce z anoreksją, może to zrobić na stronie zrzutka.pl

Link do zbiórki: https://zrzutka.pl/w2e6k2

