16-latka została wyciągnięta spod pociągu na dworcu PKP w Mysłowicach.

Policja bada okoliczności zdarzenia, jednak nie udziela szczegółowych informacji.

Dziewczyna została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala.

Co doprowadziło do tego wypadku i jaki jest stan zdrowia poszkodowanej?

Mysłowice. 16-latka wyciągnięta spod pociągu na dworcu. Policja komentuje

Nie wiadomo, jaki jest stan zdrowia 16-latki, która została wyciągnięta spod pociągu na dworcu PKP w Mysłowicach, ale miejscowa policja wyjaśnia przyczyny i okoliczności zdarzenia.

- Z uwagi na charakter tej sprawy nie udzielamy informacji. Mamy ustalenia, trwają czynności w tej sprawie, ale nie udzielamy więcej informacji z uwagi na dobro tej dziewczyny - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" asp. Łukasz Paździora, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach.

Do wypadku doszło w poniedziałek, 5 stycznia, ok. godz. 14.30. Dziewczyna znalazła się w nieznanych okolicznościach pod kołami pociągu PKP Intercity, spod którego udało się ją uwolnić dzięki wspólnej akcji służb ratowniczych. Poszkodowana trafiła następnie do śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.