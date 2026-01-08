16-latka wyciągnięta spod pociągu i zabrana przez śmigłowiec. Jest komentarz policji w Mysłowicach

Michał Michalak
2026-01-08 12:19

Policja w Mysłowicach odniosła się do wypadku na dworcu PKP w Mysłowicach, do którego doszło w poniedziałek, 5 stycznia. Przebywająca tam 16-latka dostała się w nieznanych okolicznościach pod koła pociągu Intercity, spod którego wyciągnęły ją służby ratunkowe. Dziewczynę zabrał z miejsca zdarzenia do szpitala śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

  • 16-latka została wyciągnięta spod pociągu na dworcu PKP w Mysłowicach.
  • Policja bada okoliczności zdarzenia, jednak nie udziela szczegółowych informacji.
  • Dziewczyna została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala.
  • Co doprowadziło do tego wypadku i jaki jest stan zdrowia poszkodowanej?

Mysłowice. 16-latka wyciągnięta spod pociągu na dworcu. Policja komentuje

Nie wiadomo, jaki jest stan zdrowia 16-latki, która została wyciągnięta spod pociągu na dworcu PKP w Mysłowicach, ale miejscowa policja wyjaśnia przyczyny i okoliczności zdarzenia.

- Z uwagi na charakter tej sprawy nie udzielamy informacji. Mamy ustalenia, trwają czynności w tej sprawie, ale nie udzielamy więcej informacji z uwagi na dobro tej dziewczyny - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" asp. Łukasz Paździora, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach.

Do wypadku doszło w poniedziałek, 5 stycznia, ok. godz. 14.30. Dziewczyna znalazła się w nieznanych okolicznościach pod kołami pociągu PKP Intercity, spod którego udało się ją uwolnić dzięki wspólnej akcji służb ratowniczych. Poszkodowana trafiła następnie do śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.

Mysłowice. 16-latka wyciągnięta spod pociągu Intercity na dworcu PKP. Zabrał ją śmigłowiec LPR [ZDJĘCIA].
