19-latek rzucił się z nożem na kolegę. Zginął od ciosu w klatkę piersiową

Wszystko rozegrało się na ulicy

Nie żyje 19-letni mężczyzna. Do tragedii doszło w Wodzisławiu Śląskim. W trakcie kłótni jeden z mężczyzn wyciągnął nóż, doszło do szamotaniny i w konsekwencji do prawdziwej tragedii. Trwają czynności związane zatrzymaniem sprawcy i gromadzenie dowodów, są kluczowe, dla postawienia zarzutów.