20-latek i 21-latek z ranami postrzałowymi przy A1. Są kluczowe opinie

Opinia balistyczna i psychologiczna mają pomóc w ujawnieniu, jak doszło do śmierci 20- i 21-latka, których ciała z ranami postrzałowymi głowy znaleziono niedaleko autostrady A1 - informuje PAP. Do makabrycznego odkrycia doszło w grudniu 2021 w Świętoszowicach, gdzie znaleziono również samochód starszej z ofiar - Adriana - w którym było m.in. pudełko po broni czarnoprochowej. 21-latek miał ponadto powiedzieć rodzinie kilka dni wcześniej, że wyjeżdża do pracy do Holandii, gdzie miał mu towarzyszyć 20-letni Dawid. Nie wiadomo, czy obaj faktycznie opuścili Polskę, ale 14 grudnia znaleziono ich ciała. Obaj młodzi mężczyźni byli kolegami mającymi wspólną pasję, tj. gry komputerowe. Śledztwo w tej sprawie zostało zawieszone przez prokuraturę w Gliwicach na początku br. z uwagi na brak powyższych opinii. Teraz ma zostać wznowione.

- Są już gotowe dwie kluczowe opinie, na które czekali śledczy, balistyczna i psychologiczna; ta ostatnia została przesłana w ostatnich dniach do komendy policji, skąd trafi do prokuratury - informuje PAP.