20-letnia Ukrainka poszukiwana przez policję. Zniknęła bez śladu!

Policja szuka 20-latki

Jak informuje Silesia24.pl, policjanci z Sosnowca prowadzą poszukiwania 20-letniej obywatelki Ukrainy. Kobieta jest poszukiwana w związku ze sprawą dotyczącą kradzieży.

Jej obecne miejsce pobytu pozostaje nieznane. Mundurowi nie mają również informacji o jej ostatnim adresie zameldowania, co znacznie utrudnia ustalenie, gdzie może obecnie przebywać.

W działania zaangażowani są kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu oraz funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

„Zapadła się pod ziemię”

Policjanci apelują o pomoc do wszystkich osób, które mogą mieć informacje na temat poszukiwanej kobiety. Szczególnie cenne mogą być wiadomości dotyczące jej aktualnego miejsca pobytu, miejsc, w których mogła być ostatnio widziana, lub osób, z którymi utrzymuje kontakt.

Każda informacja może pomóc funkcjonariuszom w ustaleniu, gdzie obecnie przebywa 20-latka.

Wiesz, gdzie jest? Zadzwoń na policję

Osoby, które mają informacje mogące pomóc w poszukiwaniach, proszone są o kontakt z Zespołem Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.

Informacje można przekazywać pod numerami telefonów 47 85 212 00 oraz 47 85 212 66. Można również napisać na adres [email protected].

Policjanci proszą, by nie podejmować działań na własną rękę. Wszelkie informacje dotyczące miejsca pobytu kobiety należy przekazać funkcjonariuszom.