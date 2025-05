Sączów. Śmiertelny wypadek w pierwszy dzień majówki

Policja w Będzinie wyjaśnia przyczyny i szczegółowe okoliczności śmiertelnego wypadku w Sączowie. Do zdarzenia doszło w czwartek, 1 maja, ok. godz. 19.30 na ul. Przełajka, będącej ciągiem drogi powiatowej. Ze wstępnych informacji policji wynika, że 22-latek siedzący za kierownicą audi A3 jechał w kierunku centrum wsi i drogi krajowej nr 78. Z nieznanych jak na razie powodów mężczyzna zjechał nagle na przeciwległy pas ruchu, a następnie uderzył w drzewo.

22-latek zginął na miejscu, natomiast jego pasażerowie: 20-latka i 24-latek trafili karetkami do szpitala z obrażeniami ciała - nie wiadomo, w jakim są stanie. Postępowanie policji w tej sprawie nadzoruje prokuratura w Będzinie.

To niejedyny śmiertelny wypadek, do którego doszło w pierwszy dzień majówki. W czwartek, 1 maja, na Majdanie zginął również 57-letni motocyklista, a jego pasażerka została ranna. To nie wszystko, bo na drodze krajowej nr 50 pod Otwockiem zginęły dwie inne osoby, które podróżowały jaguarem.